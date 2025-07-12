Ümraniye Belediyesi\'nden 15 Temmuz\'a anlamlı video: "Kuşlar Filleri Yener"

Ümraniye Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan "Kuşlar Filleri Yener" temalı kısa film, bir torun ve dedesi üzerinden 15 Temmuz'un ruhunu gelecek kuşaklara aktarıyor.

Ümraniye Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırladığı özel bir kısa filmle, Türk milletinin o gece gösterdiği destansı direnişi bir kez daha hafızalara kazıdı. "Kuşlar Filleri Yener" başlığıyla sunulan video, geçmiş ile bugünü birleştiren duygu dolu bir anlatım sunuyor. Filmde, 6 yaşındaki Selim'in dedesine sorduğu masum bir soruyla başlayan sahne, izleyicileri hem Çanakkale'ye hem de 15 Temmuz gecesine götürüyor. Küçücük kuşların dev fillere karşı direnişini sembolize eden anlatımda inancın, kararlılığın ve vatan sevgisinin karşısında hiçbir gücün duramayacağı mesajı veriliyor. Kurgusu ve görsel diliyle dikkat çeken video, bir çocuğun merakıyla dedesinin hatıraları arasında kurulan köprü sayesinde, tarih bilincini gelecek nesillere aktarmayı başarıyor. Video boyunca Çanakkale ruhunun 15 Temmuz gecesinde nasıl vücut bulduğu ve millet iradesinin tanklara, uçaklara, silahlara karşı nasıl galip geldiği etkileyici görüntülerle vurgulanıyor.

"O gece sokaklar, vicdanlar, meydanlar; hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip geldiği yerler oldu"

Final sahnesinde ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletimizi meydanlara davet ediyorum" çağrısıyla Ümraniye'nin ayağa kalktığı anlara yer veriliyor. Ümraniyelilerin köprülerde, meydanlarda gösterdiği direniş görüntüleriyle hafızalara kazınan o gece, bir kez daha gururla yad ediliyor. Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "15 Temmuz, sadece bir tarih değil; bu milletin iradesini, kararlılığını ve bağımsızlık aşkını gösterdiği onurlu bir duruştur. O gece sokaklar, vicdanlar, meydanlar; hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip geldiği yerler oldu. Ümraniye Belediyesi olarak, bu büyük direnişi unutturmamak ve genç nesillere aktarmak adına bu özel filmi hazırladık. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL