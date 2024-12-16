Ümraniye Belediyesi'nden Kaçak Restoran İddialarına Cevap - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi'nden Kaçak Restoran İddialarına Cevap

Ümraniye Belediyesi\'nden Kaçak Restoran İddialarına Cevap

Ümraniye Belediyesi, güvenlik duvarının yıkılmasıyla ilgili iddialara yanıt vererek, mahkeme kararını uyguladıklarını belirtti. Açıklamada, belediyenin olayda karar alıcı bir rolü bulunmadığı vurgulandı.

16.12.2024 16:03  Güncelleme: 16:12
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Ümraniye Belediyesi'nce kaçak restoran işletmesi için site güvenlik duvarının yıkıldığı iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, "Mevzubahis olayda belediyemizin karar alıcı ya da doğrudan bağlayıcı bir rolü bulunmamaktadır. Ümraniye Belediyesi, taraf olmadığı konuda yalnızca ilgili mahkeme kararını yerine getirmiştir" denildi.

Ümraniye Belediyesi'nce iddiaya göre kaçak restoran işletmesi için güvenlik duvarının yıkıldığı Yeşil Vadi sitesine " İsmet Yıldırım, kaçak restoran için site güvenlik duvarını yıktın. Posterini asmış, oy da vermiştik. Allah bizim belamızı versin" yazılı afiş asılmış ve sosyal medyada paylaşılmıştı.

"Sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz"

Ümraniye Belediyesi'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Ümraniye Belediyesi olarak 'şeffaflık' ve 'hukukun üstünlüğü' ilkelerine bağlı olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekteyiz. Yeşil Vadi sitesi yönetimi adına hareket eden bazı kişiler tarafından belediyemizi ve Başkanımızı hedef alan, kişilik haklarımızı ihlal eden bir afişin hazırlanarak asılması ve içeriklerin sosyal medyada paylaşılması üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur" denildi.

"Belediye, yalnızca mahkeme kararını yerine getirmiştir"

Açıklamada, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına vurgulamak isteriz ki; mevzubahis olayda belediyemizin karar alıcı ya da doğrudan bağlayıcı bir rolü bulunmamaktadır. Ümraniye Belediyesi, taraf olmadığı konuda yalnızca ilgili mahkeme kararını yerine getirmiştir ve bu süreci Kaymakamlık talimatıyla yürütmüştür" ifadelerine yer verildi.

"Bu tür girişimler itibarımızı zedelemeyi amaçlayan, haksız ve asılsız ithamlardır"

Yeşil Vadi site yönetimi adına hareket eden bazı kişiler tarafından belediye ve Başkanı hedef alan; içeriği hakaret ve iftira niteliğinde olan büyük boyutlu bir afiş hazırlandığının belirtildiği açıklamada, "Bu afiş kamuya açık alanda site blokları arasında ana yollara cephe olacak şekilde asılmıştır ve sosyal medyada paylaşılarak yayılmıştır. Bu tür girişimler yalnızca Başkanımızın şahsını değil, aynı zamanda kurumsal itibarımızı zedelemeyi amaçlayan, haksız ve asılsız ithamlardır. Bu bağlamda, ilgili kişi ya da kişiler hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ümraniye Belediyesi'nden Kaçak Restoran İddialarına Cevap - Son Dakika

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