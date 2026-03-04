Başkan Yıldırım\'dan öğrencilere müjde: YKS\'ye giriş ücretleri bu sene de Ümraniye Belediyesi\'nden

Ümraniye Belediyesi, üniversite hayali kuran gençleri bu yıl da yalnız bırakmayarak YKS'ye giriş ücretlerini karşılayacağını duyurdu. Müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Başkan Yıldırım, eğitime desteklerinin artarak devam edeceğini vurguladı.

Ümraniye Belediyesi, eğitime verdiği katkıları sürdürüyor. Daha önce olduğu gibi bu yıl da üniversite sınavına hazırlanan Ümraniyeli öğrencilerin yükünü hafifletmeyi hedefleyen belediye, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücretlerini ödeyerek gençlere önemli bir destek sağlıyor.

Gençlerle bu güzel haberi paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Yıldırım, yaptığı açıklamada: "Ümraniye Belediyesi olarak bu yıl da öğrencilerimizin TYT ve AYT sınav giriş ücretlerini karşılıyoruz. İlçemizde ikamet eden ve 22 yaşını geçmemiş olan tüm öğrencilerimizin sınav harç ücretleri belediyemiz tarafından ödenecek" dedi. 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleşecek sınav için şimdiden öğrencilere başarılar dileyen Başkan Yıldırım, "Sizler bizim umudumuz, yarınlarımızın teminatısınız. Maddi ve manevi tüm imkanlarımızla eğitim yolculuğunuzda sizlere destek olmayı sürdüreceğiz. Sınava girecek her bir kardeşime gönülden başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan siz kıymetli gençlerimizin yolunu, bahtını açık eylesin" ifadelerini kullandı.

Başvurular 2 - 20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak

Destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, 2 - 20 Mart 2026 tarihleri arasında Ümraniye Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuruların eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulması gerekiyor. YKS kayıt ücreti için başvuru şartları şu şekilde:

Başvurular yalnızca Ümraniye'de ikamet eden aileler için geçerlidir. 22 yaş ve altındaki öğrenciler başvuru yapabilecektir (01.01.2004 ve sonrası doğumlu öğrenciler) Başvurular, devlet okulu, özel okul veya açık lise öğrencileri ve mezunları için geçerlidir. Başvuru tarihleri: 02 Mart - 20 Mart 2026. Öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru kayıtlarını ÖSYM tarafından onaylanmış ve ödeme işlemi tamamlanmış formu ekleyerek eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurması gerekmektedir. Başvuru onaylandıktan sonra YKS sınav ücreti, beyan edilen IBAN numarasına yatırılacaktır. YKS sınav ücreti öğrenciler tarafından ödendikten sonra başvuru işlemi yapılacaktır. YKS kayıt formunda "ÖDENDİ" ibaresi bulunmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. - İSTANBUL