Ümraniye Belediyesi, öğrencileri TUSAŞ'a geziye götürüyor - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi, öğrencileri TUSAŞ'a geziye götürüyor

Ümraniye Belediyesi, öğrencileri TUSAŞ\'a geziye götürüyor

Ümraniye Belediyesi, ilçede eğitim gören öğrencileri Ankara'da bulunan TUSAŞ yerleşkesine geziye götürüyor. 5 gün sürecek olan gezide gençler; insansız hava araçları Anka, Aksungur, Atak 2 ve Gökbey Helikopteri, Türksat 6A ve Göktürk 2 uyduları, Hürjet ve F-16 uçaklarını üretim hattında yakından görme fırsatı bulacak.

03.06.2024 14:28  Güncelleme: 14:32
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Ümraniye Belediyesi, ilçede eğitim gören öğrencileri Ankara'da bulunan TUSAŞ yerleşkesine geziye götürüyor. 5 gün sürecek olan gezide gençler; insansız hava araçları Anka, Aksungur, Atak 2 ve Gökbey Helikopteri, Türksat 6A ve Göktürk 2 uyduları, Hürjet ve F-16 uçaklarını üretim hattında yakından görme fırsatı bulacak.

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki 11. sınıf öğrencileri için Ankara'da bulunan TUSAŞ (Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı) toplam 5 gün sürecek gezi düzenliyor. 3 ve 7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan geziye yaklaşık 500 öğrencinin katılması bekleniyor. Geleceğin mühendisleri ve yazılımcılarına ufuk kazandırmayı amaçlayan TUSAŞ gezisi ile gençler; İnsansız hava araçları Anka, Aksungur, Atak 2 ve Gökbey Helikopteri, Türksat 6A ve Göktürk 2 uyduları, Hürjet ve F-16 uçaklarını üretim hattında yakından görme fırsatı bulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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