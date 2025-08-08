Ümraniye Belediyesi, Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzda

Ümraniye Belediyesi, yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklıklar nedeniyle oluşabilecek orman ve bahçe yangınlarına karşı tüm ekipleriyle teyakkuzda. İlçe genelindeki millet bahçelerinde konuşlandırılan acil müdahale araçları ve hazır kıta ekiplerle muhtemel yangınlara karşı 7 gün 24 saat kesintisiz görev yürütülüyor.

Ümraniye Millet Bahçelerinde yangınlara erken müdahale etmek ve doğayı korumak amacıyla millet bahçelerine konuşlandırılan ekipler, muhtemel her duruma karşı anında harekete geçebilecek şekilde organize edildi. Bu sayede vatandaşların güvenliği sağlanırken, yeşil alanlarımız da yangın tehdidine karşı sürekli korunuyor. Yetkililer bu noktada doğanın korunması adına alınan bu önlemlerle birlikte vatandaşları da dikkatli olmaya davet ediyor. Özellikle piknik alanlarında ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin, cam ve yanıcı maddelerin yere atılmaması ve doğaya zarar verebilecek davranışlardan kaçınılması konusunda uyarılarda bulunulurken; şüpheli durumların ivedilikle yetkililere bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı. Ümraniye Belediyesi, yeşil alanların korunması ve yangın riskinin en aza indirilmesi için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ederken vatandaşların desteğiyle de doğaya sahip çıkmayı sürdürüyor. - İSTANBUL