Ümraniye'de çiftler, 02.02.2022 tarihinde dünya evine girdiler - Son Dakika

Ümraniye'de evlilik tarihlerini "02.02.2022" tarihini seçerek özel bir gün olmasını isteyen çiftler evlendirme dairelerine akın etti. Çiftlerin nikahını Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Yanık kıydı.

Aylar öncesinden '02.02.2022' de nikah kıydırmak için başvuran çiftlerin nikahı Ümraniye Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yoğunluk oluşturdu. Çiftlerin nikahını Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Yanık kıydı. Yanık, nikah işlemlerinin ardından Başkan İsmet Yıldırım'ın hediyelerini takdim etti. Çiftlerin mutluluklarına eşlik eden ailelerin heyecanlı oldukları görüldü.

"Çiftlerimize mutluluklar diliyoruz"

Nikah işlemleri gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Yanık, "Bugün 02.02.2022 tarihi olması sebebiyle bir yoğunluğumuz var. Gençlerimizin bu tarihlere fazla bir talebi var. Çiftlerimize mutluluklar diliyoruz. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Güzel bir gün oldu"

Nikah işlemleri tamamlanan çiftlerden Mustafa- Serpil Bayram çifti, "Bu özel tarihte evlenerek bizim için anlamlı bir hale getirdik. Güzel bir gün oldu. Eşimle konuşup bu tarih için ortak karar aldık" diye konuştu. - İSTANBUL