Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım teneffüste öğrencilerin sevincine ortak oldu

Ümraniye Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların ara tatil dönemini verimli ve hareketli geçirmeleri amacıyla "Derse Mola, Enerjiyi Depola" temalı etkinlikler düzenledi. Etkinliklere toplam bin 100 çocuk katıldı. Etkinliğin son gününde çocuklarla bir araya gelen Başkan İsmet Yıldırım, oyunlara katılarak miniklerin heyecanına ortak oldu. Başkan Yıldırım, çocukların mutluluğunu paylaşırken ortaya renkli görüntüler çıktı. 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için tamamen ücretsiz olarak düzenlenen program kapsamında Dudullu Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu ve Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri'nde; Survivor Parkuru, Bowling, Hedef Top Atma, Sek Sek, Fasulye Atma, Tünel Topu, Reaksiyon, Çemberle Taş Kağıt Makas, Çemberle İş Birliği ve Masa Tenisi Topu Taşıma gibi birbirinden eğlenceli ve öğretici oyunlar gerçekleştirildi. Çocuklar bu sayede hem sosyalleşme hem de fiziksel aktivitelerle keyifli vakit geçirme fırsatı buldu. - İSTANBUL