Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım teneffüste öğrencilerin sevincine ortak oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım teneffüste öğrencilerin sevincine ortak oldu

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım teneffüste öğrencilerin sevincine ortak oldu
29.01.2026 15:00  Güncelleme: 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediyesi, çocukların ara tatil dönemini verimli geçirmek amacıyla düzenlediği 'Derse Mola, Enerjiyi Depola' temalı etkinlikleri tamamladı. Programda toplam bin 100 çocuk çeşitli eğlenceli ve öğretici oyunlar ile keyifli vakit geçirdi.

Ümraniye Belediyesi tarafından çocukların ara tatil dönemini verimli ve hareketli geçirmeleri amacıyla düzenlenen Teneffüs Programı'nı "Derse Mola, Enerjiyi Depola" temasıyla tamamlandı. Başkan İsmet Yıldırım, programın son gününe katılarak çocukların heyecanına ortak oldu. İki haftalık etkinlikler süresince toplam bin 100 çocuk etkinliklerden yararlandı.

Ümraniye Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların ara tatil dönemini verimli ve hareketli geçirmeleri amacıyla "Derse Mola, Enerjiyi Depola" temalı etkinlikler düzenledi. Etkinliklere toplam bin 100 çocuk katıldı. Etkinliğin son gününde çocuklarla bir araya gelen Başkan İsmet Yıldırım, oyunlara katılarak miniklerin heyecanına ortak oldu. Başkan Yıldırım, çocukların mutluluğunu paylaşırken ortaya renkli görüntüler çıktı. 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için tamamen ücretsiz olarak düzenlenen program kapsamında Dudullu Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu ve Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri'nde; Survivor Parkuru, Bowling, Hedef Top Atma, Sek Sek, Fasulye Atma, Tünel Topu, Reaksiyon, Çemberle Taş Kağıt Makas, Çemberle İş Birliği ve Masa Tenisi Topu Taşıma gibi birbirinden eğlenceli ve öğretici oyunlar gerçekleştirildi. Çocuklar bu sayede hem sosyalleşme hem de fiziksel aktivitelerle keyifli vakit geçirme fırsatı buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ara tatil, Ümraniye, Çocuk, Tatil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım teneffüste öğrencilerin sevincine ortak oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı İçinde yok yok Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
TikTok’un hiç konuşmayan fenomeninden 975 milyon dolarlık satış anlaşması TikTok'un hiç konuşmayan fenomeninden 975 milyon dolarlık satış anlaşması
Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler Soruşturma başlatıldı Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Boşanma aşamasındaki eşine kaldırım taşıyla saldırdı Boşanma aşamasındaki eşine kaldırım taşıyla saldırdı

14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:24
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
14:20
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
14:13
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 15:05:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım teneffüste öğrencilerin sevincine ortak oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.