Ümraniye\'de Kapalı Pazar Alanı Hizmete Açıldı

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Ümraniye Belediyesi tarafından Yamanevler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kapalı pazar alanı Cumartesi ve Çarşamba günleri açık olacak şekilde hizmete açıldı. Hem vatandaşların hem de pazar esnafının yaz-kış alışveriş ve satış yapabileceği pazar alanında çocuk oyun alanı, mescit, çay ocağı ve 300 araç kapasiteli otopark yer alıyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından Yamanevler Mahallesi'nde yapımını tamamladığı kapalı pazar alanı hizmete başladı. 27 Nisan Cumartesi ve 1 Mayıs Çarşamba günü ilk kez kapıları açılan kapalı pazar alanı, vatandaşlardan ve esnaftan yoğun ilgi gördü. İlk iki günden kapalı pazar alanını ziyaret eden yaklaşık 10 bin kişi rahatça alışverişini yaptı. Pazar alanında; yönetim alanları, ticari alanlar (gıda, tekstil-züccaciye-halı-kilim-perde-mefruşat-plastik ürünleri vs.), pazar stantları (tekstil, gıda), güvenlik, çay ocağı, mescitler, ıslak hacimler, teknik hacimler, çocuk oyun alanları ve 300 araç kapasiteli otopark yer alıyor. Kurulacak olan pazar ile esnaf daha hijyenik ve konforlu alanda satış yapabilecek.

Mahallelere ücretsiz servis imkanı sağlanacak

12 bin metrekare alanda kurulan ve 2 kattan oluşan kapalı pazar alanının hizmete girmesiyle birlikte Ümraniye Belediyesi, mahallelere ücretsiz servis imkanı da sağlayacak. Yamanevler Mahallesi İmam Azam Cami önü, İnkılap Mahallesi Mevlana Cami önü, Site Mahallesi Soyak Cami önü, Kazım Karabekir Mahallesi Meyveli Bahçe Cami önü, Atakent Mahallesi Halilurrahman Cami önü ve Armağanevler Mahallesi Hidayet Cami önü olmak üzere 6 farklı noktadan saat 11.00 ile 19.15 saatleri arasında her 45 dakikada bir hareket edecek. - İSTANBUL