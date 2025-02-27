Ümraniye'de Mahallem Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Çamlık Mahallesi - Son Dakika
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Ümraniye'de Mahallem Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Çamlık Mahallesi

Ümraniye\'de Mahallem Futbol Turnuvası\'nın Şampiyonu Çamlık Mahallesi

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Mahallem Futbol Turnuvası'nın finalinde Çamlık Mahallesi, Atatürk Mahallesi'ni 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvanın önemli misafirleri arasında FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus ve eski futbolcu Recep Çetin yer aldı.

27.02.2025 14:50  Güncelleme: 14:57
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Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Mahallem Futbol Turnuvası nefes kesti. Final müsabakasını FIFA kokartlı hakemlerinden Fırat Aydınus'un yönettiği turnuvanın sonunda kazanan Çamlık Mahallesi olurken Başkan İsmet Yıldırım kazanan tarafa ödüllerini takdim etti.

Bu yıl düzenlenen Mahallem Futbol turnuvası kıran kıran müsabakalara sahne oldu. Tüm maçların Akademi Ümraniye Milet Bahçesi'nde oynandığı Mahallem Turnuvam turnuvasının final maçını FIFA kokartlı hakemlerinden Fırat Aydınus yönetti. Atatürk ve Çamlık Mahallesi maçında eski futbolcu Recep Çetin maç esnasında yorumculuk yaptı. Çamlık ve Atatürk Mahalleri arasında oldukça çekişmeli geçen final maçının galibi 2-0'lık skorla Çamlık Mahallesi oldu.

Organizasyon ile bilgi veren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye millet bahçesi spor tesislerimizde vatandaşlarımızla beraberiz. 2 ay önce başlattığımız mahallem futbol turnuvasının finali oynanıyor. Önemli misafirlerimiz var. Meli hakemlerimizden Fırat hocamız ve Beşiktaş futbol kulübünün tahta ocakları olarak adlandırılan "Solbek Recep". Maçın hakemliğini Fırat hocamız yapıyor. Mahallelerdeki kardeşliği Birliği beraberliği getirmek için Ümraniye Belediyemizin organizatörlüğünde yapılıyor. Mahalle muhtarlarımızın ve meclis üyelerimizin katkıları ile bu güzel turnuvayı üçüncü olarak tamamlayacağız inşallah. Ben katılan bütün sporcularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gecenin bu saatinde buraya gelen ve bu turnuvayı destekleyen izleyicilerimize, Ümraniyeli hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Yeni sahalar ve tesisler yapıyoruz "

Başkan Yıldırım, "Ümraniye'de futbol bir başka güzel. Spor başka bir güzel. Ümraniyeliler bizi takip etsin. Bunların çok daha yenilerini kısa zamanda hayata geçireceğiz. Bunlardan bir tanesi Trabzon Millet Bahçesinde bütün amatör spor kulüplerini bir araya toplayacak üç tane büyük saha ve sosyal tesis yapıyoruz. Amatör Spor kulüplerimiz resmi maçlarını ve antrenmanlarını orada yapacak. İnşallah önümüzdeki günlerde temelini atacağımız Ümraniye Spor Kulübümüzün olduğu sahanın yanında Ümraniye'mizin altyapısına Mesut Özil ile Spor Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanlığımızın talimatları ile inşallah temelini atarak 8, 9 tane daha saha ve sosyal tesis, yatakhane ve bir otel projesi ile futbol alanında Ümraniye'de yeni bir sayfa açmış olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Ben tekrar başarılar diliyor, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ümraniye'de Mahallem Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Çamlık Mahallesi - Son Dakika

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