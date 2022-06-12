İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Toplum Destekli Polislik" faaliyetleri çerçevesinde Ümraniye ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. 10 Haziran tarihinde gerçekleşen çalışmada, "Kadın Varsa Yarınlar Var" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projeleri çerçevesinde,, Ümraniye Santral Etkinlik Alanında kurulan Girişimci Kadın Festivaline katılım sağlayan polisler, vatandaşlar KADES ve UYUMA aplikasyonları hakkında bilgilendirme ve broşürler dağıtarak konuya dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ümraniye, KADES, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Ümraniye'de polisler KADES ve UYUMA aplikasyonları hakkında bilgilendirme yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.