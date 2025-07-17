Umre Görevlileri Seçimi Kütahya\'da Yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025-2026 umre dönemi kapsamında görevlendirilecek din görevlileri ve kadın irşat görevlilerini belirlemek amacıyla Kütahya İl Müftülüğünde mülakat gerçekleştirildi.

Mülakatlar, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kurullar ve Koordinasyon Daire Başkanı Dr. Mehmet Zengin'in başkanlığında, Kütahya İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez ve Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner'in yer aldığı komisyon tarafından yapıldı.

Mülakat sonucunda başarılı olan din görevlileri, 2025-2026 umre sezonunda Rahman'ın misafirlerine rehberlik etme ve hizmet sunma görevini üstlenecekler. Yetkililer, yapılan görevlendirmelerin hayırlara vesile olmasını temenni etti. - KÜTAHYA