Umre ibadeti için bisikletle yola çıkan Tecimen: "Bu yola kendi fiziki gücüme güvenerek değil yüce rabbimin rahmetine sığınarak çıkıyorum" - Son Dakika
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Umre ibadeti için bisikletle yola çıkan Tecimen: "Bu yola kendi fiziki gücüme güvenerek değil yüce rabbimin rahmetine sığınarak çıkıyorum"

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Umre ibadeti için bisikletle yola çıkan Tecimen: "Bu yola kendi fiziki gücüme güvenerek değil yüce rabbimin rahmetine sığınarak çıkıyorum"
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Çanakkale’de yaşayan 3 çocuk babası 43 yaşındaki Murat Tecimen, umre vazifesini yerine getirmek için bisikletiyle yola çıktı.

Çanakkale'de yaşayan 3 çocuk babası 43 yaşındaki Murat Tecimen, umre vazifesini yerine getirmek için bisikletiyle yola çıktı.

Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Kepez Huzur Evi'nde Sağlık Teknikeri Murat Tecimen (43), şehitler diyarı Çanakkale'den kutsal topraklara gitmek için bisikletle yola çıktı. Tecimen, Dumlupınar Camii'de kılınan cuma namazının ardından dualarla uğurlandı. Yola çıkarken Tecimen'i uğurlamak için gelen eşi ve 3 çocuğu arasında duygusal anlar yaşandı. İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun dua ettiği törende Tecimen, ailesi ve yakınlarıyla vedalaştı.

Murat Tecimen yaptığı konuşmada, "Bugün benim için hayatımın en özel ve maneviyatı en yüksek günlerinden biri. Uzun zamandır kalbimde taşıdığım ve hayalini kurduğum bir niyetle şehitler diyarı Çanakkale'den Kabe'ye umre ibadetimi eda etmek üzere bisikletimle yola çıkıyorum. Bu yolculuk bir spor mücadelesi, rekor denemesi, turistik bir macera gezisi değildir. Bu yolculuk; sabrın, şükrün, tevekkülün ve teslimiyetin yolculuğudur. Önümde yaklaşık 4 bin kilometrelik uzun ve zorlu bir yol var. Ancak ben bu yola kendi fiziki gücüme güvenerek değil yüce rabbimin rahmetine sığınarak çıkıyorum, yolları açacak olan rabbimdir. Rabbim nasip eder de Kabe-i Muazzama'nın önünde ellerimi açabilirsem ailem, sevdiklerim, güzel ülkemin ve dünyanın neresinde olursa olsun başta Gazze, Filistin ve Doğu Türkistan da olmak üzere savaşların ve acıların gölgesinde yaşayan masum çocuklar, tüm mazlumlar için dua edeceğim inşallah. Sizlerden bu uzun ve manevi yolda yanımda taşıyabileceğim en kıymetli yol azığını istiyorum. Dualarınızı istiyorum. Çünkü çok iyi biliyorum ki bu yolda asıl gücüm pedalımda değil sizlerin samimi dualarındadır. Sizlerin duası bana güç verecektir" dedi.

Konuşmasının ardından Tecimen, yaklaşık 4 bin kilometrelik yolculuğu için Çanakkale'den pedal çevirmeye başladı.

Kaynak: İHA
ÇanakkaleÇocukYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Umre ibadeti için bisikletle yola çıkan Tecimen: "Bu yola kendi fiziki gücüme güvenerek değil yüce rabbimin rahmetine sığınarak çıkıyorum" - Son Dakika
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