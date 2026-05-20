Kocaeli'de 5 bin kişilik cami ve otopark inşası sürüyor
Kocaeli'de 5 bin kişilik cami ve otopark inşası sürüyor

20.05.2026 10:05  Güncelleme: 10:06
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOÜ Umuttepe Kampüsü'nde 20 bin metrekarelik alanda 5 bin kişi kapasiteli cami ve 477 araçlık otopark projesinde çalışmalara devam ediyor. 6 katlı yapıda minare inşası ve altyapı işlemleri eş zamanlı yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Kampüsü'nde inşası süren 5 bin kişi kapasiteli cami ve 477 araçlık otopark projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, 20 bin metrekarelik dev alanda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen projede son şekiller ortaya çıkmaya başladı. 6 katlı olarak projelendirilen betonarme yapının son tabliyesinde döşeme, kalıp ve demir imalatları sürerken, minare inşasına da hız verildi. Ekipler eş zamanlı olarak bodrum katlarda duvar örme, kapı montajı, boya işlemleri, dış cephe traverten kaplama ile altyapı tesisat ve trafo çalışmalarını yürütüyor.

Otoparkın ilk katı hizmete girmişti

Bölgenin otopark ihtiyacını büyük oranda karşılayacak projenin şubat ayında tamamlanan 188 araçlık ilk katının kullanıma sunulduğu, diğer katlardaki çalışmaların ise sürdüğü belirtildi. Projede, 374'ü kapalı, 103'ü açık olmak üzere 477 araçlık park alanının 19'u engelli vatandaşlara tahsis edilecek.

6 katlı sosyal yaşam merkezi

Açık ve kapalı alanlarıyla toplam 5 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği kompleks, sadece bir cami değil sosyal yaşam alanı olarak da hizmet verecek. Yapının 4 bin 600 metrekarelik bodrum katında yemekhane ve lavabolar, zemin katında ise geniş bir şadırvan yer alıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

