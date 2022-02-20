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Uncalı Mezarlığı'ndaki birimler yenileniyor - Son Dakika

Uncalı Mezarlığı'ndaki birimler yenileniyor

20.02.2022 11:20
Uncalı Mezarlığı'ndaki birimler yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Uncalı Kent Mezarlığı'ndaki birimleri yeniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Uncalı Kent Mezarlığı'ndaki birimleri yeniliyor. Açık ve kapalı ibadethaneler, gasilhane, morg, abdesthaneler, idari bina ve otoparkı kapsayan projeyle cenaze hizmetleri daha modern tesislerde verilirken, kapasitelerinde artış sağlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi kent merkezinin en büyük mezarlıklarından Uncalı Kent Mezarlığı'nda defin ve ibadet hizmetlerinin daha modern ve kaliteli verilebilmesi için kolları sıvadı. Mezarlıkta bulunan cami, morg, gasilhane ve diğer tesislerin yetersiz kalmaya başlaması nedeniyle çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle Konyaaltı İlçesi Molla Yusuf Mahallesi'ndeki Uncalı Kent Mezarlığı'ndaki birim ve tesisler yenileniyor.

"Başkan Böcek inceledi"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de ekibiyle birlikte Uncalı Mezarlığı'nı ziyaret ederek çalışma alanında incelemelerde bulundu. Başkan Böcek, Uncalı Mezarlığı'nın önemini anlatarak, "Bu alanda hepimizin bir yakını var. Şehitlerimiz var. Büyüklerimiz, atalarımız var. Huzurla yatsınlar. Mekanları cennet olsun" dedi. Uncalı'nın Antalya için önemli bir mezarlık alanı olduğunu belirterek, ancak bazı eksiklikleri olduğunu bunu gidermek için proje hazırladıklarını söyledi.

"Zamanında tamamlanacak"

Projeye göre gasilhane sayısının 2'den 6'ya, morg sayısının 12'den 36'ya çıkarılacağını belirten Başkan Böcek, 80 metrekare olan cami alanının 250 metrekareye yükseltileceğini açıkladı. Artışlarla birlikte çalışmanın 25 milyon TL'ye mal olacağını belirten Başkan Böcek, yüklenici firmanın çalışmaları 270 gün içerisinde tamamlayacağını da ifade etti. Hava şartlarının uygun olması halinde önümüzdeki günlerde temel atma töreni düzenleyeceklerini belirten Başkan Böcek, "Bu çalışmayı yapmak boynumuzun borcuydu ve zamanında da tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun" dedi.

"İbadet ve defin için modern tesis"

Uncalı Kent Mezarlığı Projesi kapsamında 5 bin metrekarelik alanda 300 kişilik camii, 400 kişilik yarı açık ibadet alanı, 6 adet gasilhane, 36 adet morg, kadın ve erkek abdesthane, idari ve hizmet binaları, atölyeler, dinlenme alanları ve otopark yer alacak. Vatandaşlar cenaze ve definle ilgili tüm işlemlerini daha modern koşullarda kolayca yapabilecek.

"Eski yapılar yıkıldı"

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yatırımlar Şube Müdürlüğü tarafından mezarlıkta inşa çalışmaları yürütülüyor. Ekipler ilk olarak mevcut yapıları yıktı ardından da hafriyat ve temel altı su izolasyon çalışmasına başladı. - ANTALYA

Uncalı Mezarlığı'ndaki birimler yenileniyor
Uncalı Mezarlığı'ndaki birimler yenileniyor
Uncalı Mezarlığı'ndaki birimler yenileniyor
Uncalı Mezarlığı'ndaki birimler yenileniyor
Uncalı Mezarlığı'ndaki birimler yenileniyor

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Uncalı Mezarlığı'ndaki birimler yenileniyor Uncalı Mezarlığı'ndaki birimler yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı, Antalya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uncalı Mezarlığı'ndaki birimler yenileniyor - Son Dakika


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