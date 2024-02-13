UND Bölge Üye Toplantısında Ortak Aday Hedefi

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Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Ergün Bilen, düzenledikleri bölge üye toplantısında yaptığı konuşmada; "Ortak bir aday çıkararak, birlik ve beraberlik olmasını hedefliyoruz" dedi.

UND tarafından kentte bulunan bir otelde düzenlenen toplantıya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, UND Başkanı Şerafettin Aras, UND Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Ergün Bilen ve sektör temsilcileri katıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan UND Başkanı Şerafettin Aras, 50 yıllık UND'nin kurucu başkanı Hayrı Ekinci'ye Allah'tan rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, sektör temsilcilerine sunum yaptı.

Toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan UND Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Ergün Bilen de, Türkiye ihracatının yüzde 54'ünü karayolu ile taşıyan bir dernek olduklarını söyleyerek, "Türkiye ihracatının yüzde 54'ünü karayolu ile taşıyan bir sektörü biz UND olarak temsil ediyoruz. Bölgesel olarak toplantılar yapıyoruz. 9 Mart'ta genel kurulumuz var. Bütün sektörü bir araya getirip, ortak bir aday çıkararak, birlik ve beraberlik olmasını hedefliyoruz. Güçlü bir şekilde sektörümüzü temsil etmek için buradayız. Bu dönemde arkadaşlarla beraber devam ediyoruz. Daha önceden Şerafettin Aras Başkanımız vardı. O da ikinci başkanımızdı. O şu anda göreve geçti. Başkan adayımızda kendisi. Bizde 2. Başkan olarak devam edeceğiz. Nakliyeciler olarak bizim şu anda en büyük sıkıntımız vize sıkıntılarımız. Onun dışında geçiş kotalarının ülkemize kısıtlama getirilmesi yönünde çok büyük şikayetlerimiz var. Bunu da el birliğiyle aşıp, başaracağız inşallah" şeklinde konuştu.

Kayseri Sanayi Odası ve Ticaret Odası Başkanları Mehmet Büyüksimitci ve Ömer Gülsoy'da, UND'nin 6 Şubat depremlerinde depremzedelere yardım taşıma noktasında büyük destekleri olduğunu söyleyerek, teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Kayseri'miz ticaret üssü, Kayseri'miz sanayinin merkezi, Kayseri'miz hayırseverlerin merkezi. Bakanlıklarımızdan Kayseri'miz ile ilgili talepler gündeme geldiğinde gecenin bir yarısı dahi değerli Ergün kardeşimizi arayıp, bu konularda bize nasıl destek olacağı yönünde taleplerimizi ilettiğimizde, 'Kayıtsız, şartsız, sınırsız, tam destek' demişti. Ben sizleri alkışlıyoruz. Sadece depreme özgü değil, ne zaman herhangi bir fedakarlık yapılması gerekse kapınızı çalsak, sizde bu konularda çalışmalar yapıyorsunuz. Bizlerde dayanışma içerisinde şehrimizi daha iyi hem tanıtmak hem bu hak ettiği yerde şehrimizle ilgili olumlu paylaşımlara vesile olmak adına sizlere layık olmaya çalışıyor ve sizlere güvenerek de bizlerde her türlü desteği her alanda vereceğiz diye ifade ediyoruz" dedi. - KAYSERİ