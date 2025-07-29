UNDP Tarım Projesi Denetlendi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye'de iklim değişikliğine karşı yürütülen tarım projeleri arasında ilk saha denetimini Eskişehir'de gerçekleştirdi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarımsal Üretim Modeli' projesi, 23 Temmuz 2025 tarihinde Birleşmiş Milletler Bağımsız Denetçisi Carlos Ludena'nın katılımıyla denetlendi. Proje, Türkiye'den değerlendirmeye alınan yalnızca 3 projeden biri olma özelliği taşıyor. 6 Aralık 2023'te başlatılan projeyle, Sakarya Nehri'ni besleyen yer altı su kaynaklarının korunması ve iklim değişikliğine karşı dirençli tarım modellerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu amaçla 4 milyon 550 bin metrekare tarım arazisinde su tutma kapasitesi yüksek doğal toprak düzenleyiciler ve mikrobiyal gübreler kullanıldı. Aynı zamanda, az su tüketen 2 bin meyve fidanıyla bahçeler oluşturuldu ve çiftçilerin kullanımına anıza doğrudan tahıl ekim makinesi kazandırıldı.

Denetimde Türkiye için örnek model vurgusu

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün makamında gerçekleştirilen sunumda, proje faaliyetleri ve bölgeye kazandırdıkları görseller eşliğinde aktarıldı. Toplantı sonrası denetim formları UNDP yetkilileri tarafından dolduruldu. Denetçi Carlos Ludena, projenin Türkiye'de iklim odaklı tarım uygulamaları açısından ilk örneklerden biri olduğunu ve yerel halkın sahiplenmesinin sürdürülebilirlik açısından kritik olduğunu belirtti. Ludena ayrıca, bu projenin UNDP çerçevesinde Türkiye'de denetlediği ilk proje olduğunu ve ülkede yalnızca 3 örneğin değerlendirmeye alınacağını vurgulayarak, Eskişehir'in bu başarıyı yakalamasının anlamlı olduğunu ifade etti. Projenin 2'nci fazının bölge ve ülke için stratejik katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

Toplantıya; İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş başkanlık ederken, BM Bağımsız Denetçisi Carlos Ludena, Proje Koordinatörü ve Beylikova Besi OSB Müdürü Yurdal Çetinkaya, İnönü ve Kuzfındık Sulama Birliği Başkanı Yasin Ustabaş, Sayman Zahide Sözsoy, proje mühendislerinden Mutlu Subaşı ve ilgililer katıldı. - ESKİŞEHİR