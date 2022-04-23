ÜniEses üyeleri iftarda bir araya geldi - Son Dakika

Eskişehirspor tribün gruplarından Üniversiteli Eskişehirsporlular, düzenledikleri iftar yemeğiyle birlikte farklı üniversitelerde okuyan arma sevdalılarını bir araya getirdi.

Türkiye'nin 30'u aşkın ilinde bulunan üniversitelerde temsilcilikleri olan Üniversiteli Eskişehirsporlular (ÜniEses), memleketinden uzakta eğitim gören öğrencilerin yalnızlık hissinden uzaklaşmasını sağlıyor. Eskişehirspor sevgisinin ortak payda olduğu toplulukta, zaman zaman kültürel etkinlikler de yapılıyor. Tamamı üniversite çağındaki bireylerden oluşan topluluk, yer ve imkanların uygun olduğu şartlarda bir araya gelerek farklı etkinliklere imza atıyor. Bundan önce çeşitli ziyaretleri, sosyal sorumluluk projeleri, yardım kampanyaları yapan Üniversiteli Eskişehirsporlular, Ramazan ayı dolayısıyla bu sefer de iftarda bir araya geldi. Üniversite öğrencilerinin yaşantısına uygun düzeyde mütevazi bir iftar sofrasında bir araya gelen topluluk, farklı şehirlerde eğitim alan Eskişehirspor sevdalılarına ulaşabilmek için projelerini birbirleriyle paylaştı. - ESKİŞEHİR