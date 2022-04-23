ÜniEses üyeleri iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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ÜniEses üyeleri iftarda bir araya geldi

23.04.2022 13:24
ÜniEses üyeleri iftarda bir araya geldi

Eskişehirspor tribün gruplarından Üniversiteli Eskişehirsporlular, düzenledikleri iftar yemeğiyle birlikte farklı üniversitelerde okuyan arma sevdalılarını bir araya getirdi.

Eskişehirspor tribün gruplarından Üniversiteli Eskişehirsporlular, düzenledikleri iftar yemeğiyle birlikte farklı üniversitelerde okuyan arma sevdalılarını bir araya getirdi.

Türkiye'nin 30'u aşkın ilinde bulunan üniversitelerde temsilcilikleri olan Üniversiteli Eskişehirsporlular (ÜniEses), memleketinden uzakta eğitim gören öğrencilerin yalnızlık hissinden uzaklaşmasını sağlıyor. Eskişehirspor sevgisinin ortak payda olduğu toplulukta, zaman zaman kültürel etkinlikler de yapılıyor. Tamamı üniversite çağındaki bireylerden oluşan topluluk, yer ve imkanların uygun olduğu şartlarda bir araya gelerek farklı etkinliklere imza atıyor. Bundan önce çeşitli ziyaretleri, sosyal sorumluluk projeleri, yardım kampanyaları yapan Üniversiteli Eskişehirsporlular, Ramazan ayı dolayısıyla bu sefer de iftarda bir araya geldi. Üniversite öğrencilerinin yaşantısına uygun düzeyde mütevazi bir iftar sofrasında bir araya gelen topluluk, farklı şehirlerde eğitim alan Eskişehirspor sevdalılarına ulaşabilmek için projelerini birbirleriyle paylaştı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle iftarda bir araya geldi: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle iftarda bir araya geldi: (2) Türkiye'den 130 üniversite, en az bir bilim alanı ile 'dünyanın en iyileri' ligine girmeyi başardı Türkiye'den 130 üniversite, en az bir bilim alanı ile 'dünyanın en iyileri' ligine girmeyi başardı

Eskişehirspor, Üniversite, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ÜniEses üyeleri iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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