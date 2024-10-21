Üniversite Açılışında Hikmet Vurgusu - Son Dakika
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Üniversite Açılışında Hikmet Vurgusu

Üniversite Açılışında Hikmet Vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, üniversite açılışında bilgi yanında hikmet ve irfanı da öğretmeliyiz dedi.

21.10.2024 14:55
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Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Programı'nda ilk dersi veren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Biz, gençlerimize, evlatlarımıza bilgiyi öğreteceğiz ama hikmeti ve irfanı da unutmayacağız. Diplomalarının yanında hikmet ve irfanı da vermeliyiz" şeklinde konuştu.

Adnan Menderes Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katıldığı programla gerçekleştirildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından Kurtulmuş'a üniversite yönetimi tarafından ahşap tablo hediye edildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat yaptığı açılış konuşmasında, "Eğitim alanındaki gelişmeleri takip etme konusunda hassasiyetini bildiğimiz ve deneyimlerinden faydalandığımız Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'a yoğun çalışma programlarının içinde kıymetli zamanlarına ayırıp Akademik Yıl Açılış Törenimize teşriflerinden dolayı tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Üniversitemizin 2024-25 Akademik Yılı'nın sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim sürecine vesile olmasını temenni ediyor sevgili öğrencilerimize üniversite mensuplarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Teknolojiyi şimdi olduğumuz yerden çok daha ileriye getireceğiz"

Yeni akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulunarak konuşmasına başlayan Kurtulmuş, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyadaki en güçlü ülkelerden birisi olması için elimizdeki bütün imkanlarla mücadele etmek hepimizin vazifesidir. Hangi yerde olursak olalım, hangi görevi yapıyor olursak olalım, ister öğretim üyesi, ister siyasetçi, ister öğrenci, ister iş insanı, ister çiftçi, ister sanatçı ne olursak olalım her birimiz yaptığımız işi en iyi şekilde yapacağız. Türkiye'yi özellikle Türkiye Yüzyılı olmasını arzu ettiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrında daha da yukarıya çıkaracağız. İlimde, sanatta, kültürde her alanda üretimde, teknolojide şimdi olduğumuz yerden çok daha ileriye getireceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye hedefinde merkez üslerimizden birisi olan bir üniversite anlayışı içerisinde yaklaşarak her birinize gerek öğretim üyesi gerek yönetici gerek öğrenci olan insanlarımıza kardeşlerimize gerçekten üstün başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"Diplomalarının yanında hikmet ve irfanı da vermeliyiz"

Dünyada nerede büyük suçlular varsa arkasında hikmet ve irfan sahibi olmayan çok iyi okumuş insanların olduğunu belirten Kurtulmuş, "En güçlü bilimsel çalışmaları yapacağız ama bu bilimsel çalışmaları hikmetle yani insanlığın hayrına olan bilimsel çalışmalar üretmekle ve irfanla yani bütün bu bilginin üzerinde insanlara karşı sorumluluk duygusunu taşıyan bir bilinçle kendi rolümüzü ve yerimizi bilerek bunları sürdüreceğiz. İnanın ki, dünyadaki bütün bu insanları derinden üzen gelişmelerin çoğunda dünyada nerede büyük suçlular varsa arkasında çok iyi okumuş insanlar vardır. Diploma almış adamlar ama o kadar açık insanlık suçu işleyebilecek kadar insanlıktan da nasibini almamış insandır. Demek ki, biz bu insanlara diplomalarının yanında yani kuru bilginin yanında hikmeti ve irfanı da öğretmek zorundayız" dedi.

Kurtulmuş, konuşmasının devamında bilgi ve teknolojinin önemine değinerek teknolojinin insanlık adına doğru kullanılması gerektiğine dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Üniversite Açılışında Hikmet Vurgusu - Son Dakika

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