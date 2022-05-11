Üniversite bünyesindeki 9 binaya erişilebilirlik belgesi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversite bünyesindeki 9 binaya erişilebilirlik belgesi verildi

11.05.2022 15:30
Üniversite bünyesindeki 9 binaya erişilebilirlik belgesi verildi

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireylerin sosyal hayata aktif bir şekilde katılımlarını sağlayacak düzenlemeler yapan Adıyaman Üniversitesine erişilebilirlik belgesi verdi.

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireylerin sosyal hayata aktif bir şekilde katılımlarını sağlayacak düzenlemeler yapan Adıyaman Üniversitesine erişilebilirlik belgesi verdi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla valilik konferans salonunda düzenlenen erişebilirlik belgesi takdim programına Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, bazı kurum amirleri, engelli derneklerinin başkan ve temsilcileri ile engelli vatandaşlar ve onların aileleri katıldı.

Gerçekleşen programda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli ve yaşlı hizmetlerini kapsayan çalışmaları içeren slayt gösterimi yapılırken Adıyaman Üniversitesi, bünyesindeki 9 bina için erişilebilirlik belgesi almaya hak kazandı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut'a Rektörlük binası, fen edebiyat fakültesi, turizm ve uygulama oteli, Eğitim Bilimleri Fakültesi Vehbi Koç Binası, semt polikliniği, devlet konservatuvarı, teknik bilimler meslek yüksekokulu ile iktisadi ve idari bilimler fakülteleri adına kazanılan erişilebilirlik belgesi Vali Mahmut Çuhadar tarafından takdim edildi.

Programda konuşan Rektör Turgut, üniversite olarak elde edilen başarıdan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Turgut, "Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve onların hayat standartlarının yükseltilmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Engelli olmak asla bir kusur veya eksiklik değildir. Çünkü engelli olmak kimsenin tercihi değildir. Bugün sağlıklı bir insan olabiliriz, ancak yarın bizlerin de engelli olmayacağının bir garantisi yoktur. Engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmak ve onların sorunlarına çözüm bulmak her şeyden önce bir insanlık görevidir. Devletimiz, engellilerin sosyal hayata katılmaları, eğitim ve iş hayatına katılımları için çalışmalarını sürdürürken, biz de Adıyaman Üniversitesi olarak, engelli öğrenci ve personelimizin hayatlarını kolaylaştırmak için dokunuşlar yapıyoruz. Engelliler Haftası dolayısıyla engelli vatandaşlarımıza toplum olarak farkındalığımızın artmasını temenni ediyorum. Engelli vatandaşlarımızın önündeki tüm engellerin kalkması daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam standardına kavuşmalarını diliyor, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını en iyi dileklerimle kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Üniversite bünyesindeki 9 binaya erişilebilirlik belgesi verildi
Üniversite bünyesindeki 9 binaya erişilebilirlik belgesi verildi

YORUMLAR
500
Özel çocuklar gönüllerince eğlendi Özel çocuklar gönüllerince eğlendi Avcılar Belediyesi'nden 600 engelli vatandaşa akvaryum gezisi Avcılar Belediyesi'nden 600 engelli vatandaşa akvaryum gezisi

Engelliler Haftası, Adıyaman, Engelli, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üniversite bünyesindeki 9 binaya erişilebilirlik belgesi verildi - Son Dakika


Son Dakika
15:30 Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" şarkısında oynayan manken İlknur Soydaş'tan yıllar sonra itiraf geldi
15:10 Film gibi olay! Pilot hastalanınca yolcu aldığı talimatlarla uçağı indirdi
15:09 Muharrem İnce, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi: Sizin cebinizden aldığı parayı bankaların kasasına Erdoğan koydu
14:59 Futbol dünyasını sarsan haber! Ünlü futbolcu "Hulk" terk edilmiş bir otomobilin içinde yanmış halde ölü bulundu
14:54 Elon Musk'ın sözleri ABD'lileri kızdıracak! "Çinliler çok zeki ve çalışkan, Amerikalılar işten kaçıyor"
14:53 İkinci şans verdikleri evlilikleri 3 dakikada bitti! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşandı
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye'yi BM'de konuşmadı" diyen Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Eline diline dursun
14:48 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Romanos'un askerleri tarafından etrafı sarılan Osman Bey buradan kurtulabilecek mi?
14:34 Oğlum dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Demet, Kaan gerçeğini öğrenecek mi?
14:33 16 yaşındaki kızın gizemli ölümü! Yanında deodorant şişesiyle yatak odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 15:37:06. #1.12#
SON DAKİKA: Üniversite bünyesindeki 9 binaya erişilebilirlik belgesi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement