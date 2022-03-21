Üniversite öğrencileri asfalt plentini inceledi - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri asfalt plentini inceledi

21.03.2022 17:19
Üniversite öğrencileri asfalt plentini inceledi

İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, kısa süre önce hizmete giren Adıyaman Belediyesi Asfalt Plentinde incelemede bulundu.

İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, kısa süre önce hizmete giren Adıyaman Belediyesi Asfalt Plentinde incelemede bulundu.

Malatya İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve öğretim görevlileri tarafından gerçekleştirilen teknik gezi hakkında bilgi veren Öğretim Üyesi Dr. Abdulmüttalip Şahinaslan, 55 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen gezinin gerçekleşmesine imkan tanıyan Adıyaman Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Adıyaman Belediyesi yetkilileri tarafından tesis hakkında detaylı bilginin verildiği geziye Öğretim Üyesi Dr. Abdulmüttalip Şahinaslan ve öğrencilerin yanı sıra ÜSİT (Üniversite sanayi iş birliği topluluğu) Başkanı Hakkı Öz katıldı. - ADIYAMAN

Üniversite öğrencileri asfalt plentini inceledi
Üniversite öğrencileri asfalt plentini inceledi

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Makine Mühendisliği, İnönü Üniversitesi, Üniversite, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üniversite öğrencileri asfalt plentini inceledi - Son Dakika


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