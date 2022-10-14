Üniversite öğrencileri canlı müzik eşliğinde kan bağışı yaptı - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri canlı müzik eşliğinde kan bağışı yaptı

14.10.2022 09:36

Üniversite öğrencileri canlı müzik eşliğinde kan bağışı yaptıAYDIN Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde canlı müzik eşliğinde kan bağışı yapan öğrenciler hem eğlendi, hem de ihtiyaç sahiplerine umut oldu.

Üniversite öğrencileri canlı müzik eşliğinde kan bağışı yaptı

AYDIN Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde canlı müzik eşliğinde kan bağışı yapan öğrenciler hem eğlendi, hem de ihtiyaç sahiplerine umut oldu.

Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi'nin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda düzenlediği kan bağışı etkinliğine öğrenciler canlı müzik performansıyla destek verdi.

"Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır" sloganıyla yola çıkan Kızılay ekiplerinin Yabancı Diller Yüksekokulu'nda kurduğu stantta, öğrenciler ve personel yoğun ilgi gösterirken Yabancı Diller Yüksekokulu Müzik Grubu'nun sergilediği canlı performans büyük alkış topladı. Müzik eşliğinde kan bağışında bulunan öğrenciler, ilk defa böyle bir ortamda kan verdiklerini belirterek duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

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Kaynak: İHA

Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üniversite öğrencileri canlı müzik eşliğinde kan bağışı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üniversite öğrencileri canlı müzik eşliğinde kan bağışı yaptı - Son Dakika
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