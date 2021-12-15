Üniversite öğrencileri Şehit Hakan Bali Okulunda kütüphane oluşturdu - Son Dakika

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri Besni ilçesinde köy okuluna kütüphane kurdu.

Üniversite öğrencileri köy okulundaki öğrencilerin eğitim ve öğretimden daha etkin faydalanmalarını sağlamak ve gerek ders içi, gerek ders dışı zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için Şehit Hakan Bali İlk ve Orta Okuluna çevre okullardan ve kurumlardan kitap toplayarak kütüphane oluşturdu.

Üniversite öğrencileri topluma hizmet uygulamaları kapsamında Doç. Dr. Kürşat Yusuf Aytaç'ın öncülüğünde toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, sempozyum ve sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projeler de gönüllü olarak yer alma gibi durumlarda toplum yararına olan tüm faaliyetlere destek oluyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Kürşat Yusuf Aytaç, dersin temel amacının topluma hizmet etmek olduğunu belirterek, belirledikleri Şehit Hakan Bali Okulunda kütüphane oluşturduklarını söyledi. - ADIYAMAN