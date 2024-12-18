Üniversite Öğrencilerinden Köy Okuluna Destek - Son Dakika
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Yerel

Üniversite Öğrencilerinden Köy Okuluna Destek

Üniversite Öğrencilerinden Köy Okuluna Destek

Bingöl'de üniversite öğrencileri, köy okulunun duvarlarını boyayıp öğrencilere eğitim verdi.

18.12.2024 10:59
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde üniversite öğrencileri, bir köy okulunu ziyaret ederek okulun duvarlarını boyayıp öğrencilere yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

Bingöl Üniversitesi Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Hizmetler Bölümü tıbbi laboratuvar teknikleri programı 2. sınıf öğrencileri, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında Renkli Gelecek Projesi için ilçede köy okullarını ziyaret etti. Kaymakamlık öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekleri ve koordinasyonu ile gerçekleştirilen etkinliklerin son durağı Dilektepe İlkokulu oldu. Öğrenciler, okul duvarlarına çeşitli figürler çizerken öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri de gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde fen bilimleri öğretmeni olan koordinatör Alaattin Bahşi: üniversite öğrencilerinin kendilerine ulaştığını ve topluma hizmet dersi kapsamında çeşitli faaliyetler gerçekleştirmek istediklerini söylediklerini kaydetti. Bahşi, "Biz bu kapsamda onlara kaymakamlığımızın öncülüğünde alan açmaya çalıştık. Bu kapsamda 5 faaliyet gerçekleştirdik. Bu faaliyetlerden bir tanesi de Dilektepe İlkokulunda anasınıfı bölümünde gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız montessori temelli eğitim materyalleri ile öğrencilere eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek. Bunun yanı sıra okul ortamlarının daha etkin, göz alıcı, çekici, öğrenciler adına daha çekici bir ortam olabilmesi adına da çeşitli figürleri duvarlara nakşediyoruz. Bununla birlikte öğrencilerle birlikte çok daha anlamlı bir öğrenme ortamı gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Bingöl Üniversitesi Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Hizmetler Bölümü tıbbi laboratuvar teknikleri programı 2. sınıf öğrencisi Sümeyye Gürel ise "Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında renkli gelecek projesi için Dilektepe İlkokuluna geldik. Proje çerçevesinde iki faaliyet gerçekleştireceğiz. Birinci faaliyetimiz montessori materyalleri ile öğrencilere yönelik eğitim faaliyeti. İkinci faaliyetimiz okul duvarlarına çeşitli resimler çizerek okul ortamının renklendirilmesi olacak" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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