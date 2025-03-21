Üniversite Öğrencilerinden Köy Okuluna Destek

Üniversite öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine destek

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak İlçesine bağlı kırsal Çobanisa ilk ve anaokulunu ziyaret eden Atça Meslek Yüksek Okulu öğrencileri köy okulunda kalpleri fethetti.

Üniversite öğrencileri, köy okulundaki öğrencilere geleneksel oyunlarla birlikte koordinasyon, çabukluk, akıl zekalarını geliştirebilecek, hızlı düşünmelerini sağlayabilecek refleks oyunları ile beraber bunları pekiştirerek hem fiziki hem mental olarak gelişimlerini sağlayacak proje hazırladı.

Uzman antrenörler eşliğinde çocuklara uygulamalı eğitim vererek destek olan üniversite öğrencileri çocukların kalplerini fethetti.

Okuldaki 23 öğrenciye hediye spor malzemeleri hediye ettikten verdikten sonra geleneksel oyunlar olan sek sek, top taşıma gibi koordinasyon gerektiren oyunlarla birlikte çabukluk, akıl zekalarını geliştirebilecek, hızlı düşünmelerini sağlayabilecek refleks oyunları harmanlanarak yapıldı.

Protokolden destek

Kuyucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, Şube Müdürleri Abdullah Saygı, İbrahim Karaşahin, Kuyucak Gençlik Spor Müdürü Süleyman Bacaksız, Nazilli Gençlik ve Spor Müdürü Güven Eker ile öğrencilere destek veren Profesyonel futbolcular Yusuf Mert Yıldırım, Yakup Emre Bakkal, Melih Öztürk ile proje ekibinden ADÜ Atça MYO Öğrencileri Sibel Tosun, Sevim Beyzanur Erğan, Sude Güven, Hüseyin Kılıç ve Nurdan Merdan etkinlikte yer aldı.

Önce bilgilendirme yapıldı

Sınıflarda bilgilendirme yapılmasının ardından okul bahçesine çıkan çocuklar, hayatlarında ilk kez oynadıkları oyunlarla büyük mutluluk yaşadı. Geleneksel oyunların modern oyunlarla harmanlandığı yarışmalar çocuklar arasında büyük heyecana neden oldu. Yaklaşık bir saat süren etkinliğin ardından sınıflarına girerek dinlenen çocuklara hediyeleri ile birlikte çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinlikten büyük zevk alan çocuklar büyüklerine teşekkür ederek oyunların devamını istedi.

Öğrencilerden teşekkür

Çobanisa İlk ve Ortaokul Öğrencileri, kendilerine mutluluğu yaşatan abla ve ağabeylerine teşekkür ederek etkinliğin devamını istedi.

"Çocuklara birşeyler vermek hepimizin boynunun borcu"

MYO öğrencilerinin projelerine destek veren Antrenör Kamil Can Şencan: "Özellikle işimizi gençlik, gücümüzü spordan aldığımız bu platformda sporu tabana yaymaya çalışıyoruz. Bunu da çocukların istekleri, arzuları, fiziki ihtiyaçları, duygu-düşüncelerine karşılık elimizden geldiğince fedakarlıklarımızla işbirliklerimizle ve dilimizin döndüğünce zikir-fikirlerimizle yansıtmaya çalışıyoruz. Amacımız bunun sürdürülebilirliğini sağlamak. Çocukların bu istek arzusundan kaynaklı neşeleri tabi bizimde isteğimizi, arzumuzu, şevkimizi artırıyor. Bu kıyasla çocuklara birşeyler vermek hepimizin boynunun borcu oluyor. Çünkü bizler bir karşılık beklemiyoruz. Tamamıyla onların mutlu olması ve tebessümünden kaynaklı bir enerjimiz var. Bu yolda umarım bunu devam ettirebiliriz. Koordinasyon, çabukluk, çocukların akıl zekalarını geliştirebilecek, hızlı düşünmelerini sağlayabilecek refleks oyunları ile beraber bunları pekiştirerek hem fiziki hem mental olarak gelişimlerini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Umarım devamı sağlanır"

ADÜ Atça MYO Öğrencisi Proje Koordinatörü Sibel Tosun ise "Atça MYO olarak köy okulları projemizi gerçekleştiriyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Umarım devamı sağlanır. Amacımız, çocuklarımızın eğitimi, gelişimi, sportif etkinliklerde bulunması" dedi.