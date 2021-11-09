Üniversite öğrencilerine 'hoş geldin' konseri - Son Dakika

Tokat'ın Erbaa ilçesinde üniversite öğrencilerine 'kampüse hoş geldin' konseri verildi.

Erbaa Belediyesi yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte üniversite öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinliklerde Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, üniversitenin konferans salonunda öğrencilerle söyleşi yaptı. Söyleşinin ardından kampüs bahçesinde öğrencilere Erbaa Kent Orkestrası tarafından konser verildi. Konser öncesi konuşma yapan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, duygularını dile getirerek, "En az sizler kadar ben de mutluyum. Çünkü bir akranınız olarak, bir arkadaşınız olarak sizlerin sırasından yeni ayrıldım. Sizlerin duygu ve düşüncesini iyi bildiğimiz için bu organizasyonu düzenlemek istedik. İnşallah Erbaa ile beraber eğlenirsiniz. Erbaa ile beraber hayatı öğrenirsiniz. Erbaa ile beraber meslek edinirsiniz. Burada yaşadığınız süre içerisinde mutlu olursunuz. Vatana, millete güzel işler yapacak bireyler olarak uğurlarız" dedi. - TOKAT