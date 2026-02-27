Üniversite Öğrencisi Amasra\'da Hayatını Kaybetti

Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi memleketi Karabük'te toprağa verildi.

Büyük Liman Plajı'nda Hasan Erdem Sevimli isimli gencin elbiseleri ile denize girdiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından yapılan aramada Sevimli'nin cansız bedenine ulaşıldı. İşlemlerinin ardından gencin cenazesi memleketi Karabük'e gönderildi. Sevimli için ikindi vaktine müteakip Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından gencin cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Sevimli'nin Karabük Üniversitesi Bilişim Teknolojileri MYO öğrencisi olduğu öğrenildi. - KARABÜK