Üniversitede mail bienali - Son Dakika
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Üniversitede mail bienali

16.06.2022 15:37
Üniversitede mail bienali

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 1. ulusal mail art bienali (Posta sanatı sergisi) geniş bir katılım ile gerçekleştirildi.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 1. ulusal mail art bienali (Posta sanatı sergisi) geniş bir katılım ile gerçekleştirildi.

Serginin açılış töreninde Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Alagöz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Aydın, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler yer aldı.

ADYÜ Güzel Sanatlar Galerisi'nde sergilenen 56 ilden 199 katılımcının tasarlamış olduğu Nemrut Dağı/Adıyaman temalı 307 posta pulu tasarımı ziyaretçilerden tasarım anlamında tam not aldı.

Posta sanatını yaşatmak ve Adıyaman'ın turistik değerlerine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan sergide konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut, eserlerin hazırlanış aşamasında büyük emeklerler sarf edildiğine vurgu yaparken, posta sanatının ve kültürünün yaşatılması gerektiğini söyledi.

Rektör Turgut, "Tasarım ve konu olarak çok önem taşıyan bir sergi. Adıyaman ve Nemrut Dağı'nın tema olarak belirlenmesi ayrı bir güzeldir. Sergide emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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