Üniversitede Ramazan ayı boyunca iftar imkanı - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversitede Ramazan ayı boyunca iftar imkanı

02.04.2022 19:11
Üniversitede Ramazan ayı boyunca iftar imkanı

Adıyaman Üniversitesi, Ramazan ayında öğrencileri için iftar yemeği geleneğini sürdürüyor.

Adıyaman Üniversitesi, Ramazan ayında öğrencileri için iftar yemeği geleneğini sürdürüyor.

Ramazan ayı boyunca her akşam öğrenci yemekhanesinde iftar yemeği dağıtılacak. İftar menüsünden öğrenciler daha önce uygulanan ücret karşılığında faydalanabilecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, üniversite yönetimi olarak Ramazan ayının manevi ikliminin üniversite ortamında da yayılabilmesi için çalıştıklarını belirtti. Rektör Turgut, "Öğrencilerimizin rahat ve huzurlu bir ortamda iftar yapabilmeleri adına Ramazan ayı boyunca öğrenci yemekhanesinde iftar yemeği vereceğiz. Burada öğrencilerimizin mağdur edilmemesi amacıyla tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Orucunu tutan evlatlarımızın en güzel şekilde iftar yapabilmeleri adına elimizden geleni yaparak, Ramazan ayını üniversitemizde en güzel şekilde geçireceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Eskişehir'de Ramazan ayının ilk gününde pide kuyruğu Eskişehir'de Ramazan ayının ilk gününde pide kuyruğu Kadıköy Belediyesi'nden 12 bin yardım kolisi, her gün 5 bin 500 kişiye iftar Kadıköy Belediyesi'nden 12 bin yardım kolisi, her gün 5 bin 500 kişiye iftar

Adıyaman Üniversitesi, iftar yemeği, Ramazan, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üniversitede Ramazan ayı boyunca iftar imkanı - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkulan yaşanmadı!
18:42 Üzerine benzin döken şahıs herkesin gözü önünde kendini çakmakla ateşe verdi! O anlar kameralara yansıdı
18:17 Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0'lık skorla yendi!
17:55 Dünden beri aranıyordu! Hakkari'de çaya düşen asker bulundu
17:53 4 yaşındaki çocuk yanlışlıkla KADES uygulamasına bastı! Polis ekipleri hiç vakit kaybetmedi!
17:49 Şaşkına çeviren olay! Yılın golünü atan İrfan Can'a top toplayıcı çocuktan gündem olan hareket
17:37 Vatandaş indirim beklerken zamla karşılaştı! İşte marketlerin KDV fırsatçılığı
17:31 Erdoğan'dan fırsatçılık yapanlara ağır sözler: Vicdansızlık yapanlara göz açtırmayacağız
17:29 Süper Lig'de oynanan tüm karşılaşmaların geçersiz sayılma riski var! İşte ayrıntılar
17:09 Şap hastalığı sebebiyle 7 mahalle karantinaya alındı! En büyük belirti halsizlik ve ağızda yara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 19:20:55. #1.13#
SON DAKİKA: Üniversitede Ramazan ayı boyunca iftar imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement