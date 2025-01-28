Üniversiteler Arası İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Karabük Üniversitesi ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi arasında imzalanan akademik iş birliği protokolü ile ulusal ve uluslararası alanlarda ortak projeler gerçekleştirecek.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil bir araya geldi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede iki üniversite arasında eğitimden bilimsel araştırmalara, festivallerden teknolojiye kadar geniş bir alanı kapsayan akademik iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokole göre iki üniversite; ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma projeleri ve Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali gibi etkinliklerde iş birliği yapacak. Protokol, her iki üniversitenin TÜBİTAK ve uluslararası proje başvurularında ortak çalışmalar yapmasını da hedefliyor. Bu çerçevede, araştırma projelerinin geliştirilmesi, yürütülmesi ve sonuçlarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Kırışık, protokolün yalnızca iki üniversite arasındaki akademik bağları güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda ulusal ve uluslararası projelere önemli katkılar sağlayacağını belirtti. İş birliğinin, öğrenci ve öğretim üyelerine farklı alanlarda tecrübe kazanma fırsatı sunacağını vurgulayan Kırışık, bu tür adımların akademik dünyaya ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversiteler arası iş birliklerine büyük önem verdiklerini belirterek, bu çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerini aktardı. - KARABÜK