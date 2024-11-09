Üniversiteler Arası İş Birliği Ziyareti - Son Dakika
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Üniversiteler Arası İş Birliği Ziyareti

Üniversiteler Arası İş Birliği Ziyareti

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Bilgin, Atatürk Üniversitesi'ni ziyaret etti, iş birlikleri konuşuldu.

09.11.2024 10:56
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Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette üniversitelerin ikili ilişkileri ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Rektör Hacımüftüoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversiteler arasında gerçekleştirilen iş birliklerinin ülke yükseköğretimine değer kattığını ve önemli kazanımlar sağladığını söyledi.

Atatürk Üniversitesinin 600 bine yaklaşan öğrencisiyle Türkiye'nin marka üniversitelerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, eğitim, Ar-Ge, sanayi ve topluma fayda anlamında bilimsel çalışmalar yürütüldüğünü, ayrıca üniversitenin tüm fikirlere açık, çağa uyum sağlayan ve uluslararasılaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir eğitim kurumu olduğunu ifade etti.

Üniversiteler arasındaki iletişimi güçlendirmek ve akademik ile idari iş birliklerine zemin hazırlamak için bu ve benzeri görüşmelerin oldukça önemli olduğunu aktaran Rektör Bilgin ise Atatürk Üniversitesinin örmek alınacak çalışmalara imza atan, eğitim kültürü yüksek olan bir kurum olduğunu söyledi. İkili iş birlikleriyle birçok alanda ortak çalışmalara imza atmaktan memnuniyet duyacaklarını vurgulayan Rektör Bilgin, misafirperverliği dolayısıyla Rektör Hacımüftüoğlu'na teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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