Üniversiteli gençler örnek oldu

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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde bulunan KYK yurtlarında kalan öğrenciler, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gönüllere taht kurdu.

Bolvadin'de KYK yurdunda kalan duyarlı öğrenciler ilçedeki Dayanışma Vakfı'nın katılımıyla anlamlı bir organizasyona imza attı. Etkinlik kapsamında, Bolvadin'deki Şehit Abdil Kılınç İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen üniversiteli gençler, minik öğrencilere bayramlık hediyelerini verdi. Bu güzel jest, hem ilkokul öğrencilerinin yüzünü güldürdü hem de üniversiteli gençlerin topluma karşı olan sorumluluk bilincine dikkat çekti. - AFYONKARAHİSAR