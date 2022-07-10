Üniversiteli tarım işçisi Kurban Bayramı'nı tarlada geçirdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi, Kurban Bayramı'nı 40 derece sıcaklığın altında tarlada geçirdi.

Kızıltepe kırsal Beşik Mahallesi'nde yaşayan Serdar Güneş, Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 4. sınıf öğrencisi. Okulların tatil olmasıyla köyüne dönüp tarlada 40 derece sıcaklığın altında çalışarak ailesine yardımcı olan Güneş, yaz mevsimi boyunca 120 dönümlük pamuk tarlasında sulama ve yabancı otla mücadele gibi işlerde çalışıyor.

Kurban Bayramı'nda dinlenmeden tarlada çalıştığını ifade eden Güneş, "Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü okuyorum. Ailem çiftçilikle uğraştığı için okullar bitince yazın memlekete dönüyorum. Aileme katkı sağlamak için ilaçlama ve sulama gibi birçok işte yardım etmeye çalışıyorum. Bugün bayram gene çalışmaya devam ediyorum" dedi. - MARDİN