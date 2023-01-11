Ünlü müzisyen Hakan Yelbiz, memleketi Mersin'de toprağa verildi

MERSİN - Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden 47 yaşındaki müzisyen Hakan Yelbiz, memleketi Mersin'de toprağa verildi. Söz yazarı, müzisyen Hakan Yelbiz için memleketi Mersin'de cenaze töreni düzenlendi. Toroslar ilçesinde bulunan Güneykent Mezarlığındaki cenazeye, Yelbiz'in ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Yelbiz'in cenazesi, kılınan namazın ardından Güneyket Mezarlığında mezarı bulunan anneannesinin üzerine defnedildi. Cenazede Hakan Yelbiz'in annesi Ayşe Yelbiz, ayakta durmakta güçlü çekti. Ağıtlar yakan anne, gözyaşlarına hakim olamadı.OlayKaza, Muğla'nın Milas ilçesinde Selimiye Mahallesi Söke karayolunda meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan müzisyen Hakan Yelbiz yönetimindeki 35 BFR 639 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Metrelerce savrulan otomobil dere yatağında ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Yelbiz ve yolcu konumundaki Sabine Ayper Yelbiz itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde müzisyen Yelbiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Sabine Ayper Yelbiz ise müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.