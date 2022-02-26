Ünlü müzisyen Kuşadası'nda gözyaşları içinde toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü müzisyen Kuşadası'nda gözyaşları içinde toprağa verildi

26.02.2022 21:04
Ünlü müzisyen Kuşadası'nda gözyaşları içinde toprağa verildi

İstanbul'da beynindeki tümör nedeniyle 92 yaşında hayata gözlerini yuman dünyaca ünlü caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, memleketi Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da beynindeki tümör nedeniyle 92 yaşında hayata gözlerini yuman dünyaca ünlü caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, memleketi Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kuşadalı ünlü caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı yerleşkesinde beynindeki tümör nedeniyle geçen 22 Şubat'ta hayatını kaybetti. Türkiye'de 'Mafi', dünyada ise 'Maffy' olarak tanınan Falay'ın cenazesi ertesi gün karayoluyla İstanbul'dan memleketi Kuşadası'na getirildi. Müzik hayatına Kuşadası Bandosu'nda başlayan Falay için ikindi vakti Hanım Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, İsveç'te yaşayan oğlu Emil Robertsson Falay, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, heykeltıraş Cem Sağbil, Kuşadası eski Belediye Başkanı Esat Altungün ile yakınları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kılınan namazdan sonra Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Kuşadası eski Belediye Başkanı Esat Altungün, Falay'ın cenazesini beraber omuzladı. Kuşadası'nın yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olan Falay'ın cenazesi, Kuşadası Belediye Bandosu eşliğinde oluşturulan kortejle bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Yeni Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kuşadası Belediyesi ile KUSAV tarafından "Maffy" olarak tanınan dünyaca ünlü caz trompetçisi Kuşadalı Ahmet Muvaffak Falay'ın ismini ölümsüzleştirmek için ünlü heykeltıraş Cem Sağbil'e yaptırılan bronz heykel kısa süre içerisinde tamamlanarak kentin en görünür yerlerinden birine yerleştirilecek. Maffy'nin yakınları ve sevenleri ile yapılan görüşmeler neticesinde 4 ay önce yapımına başlanan bronz heykel sayesinde Falay'ın anısı memleketi Kuşadası'nda sonsuza dek yaşatılacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ahmet Muvaffak Falay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Maffy'nin son arzusu olan 'son zamanlarını Kuşadası'nda geçirmesi' için büyük çaba gösterdim. Rahatsızlık sürecini günbegün takip ettim. Darülşafaka'dan Kuşadası'na getirilmesi için bütün imkanları seferber ettim. Ancak Darülşafaka yetkilileri Maffy'nin sağlık durumunun seyahate uygun olmadığı gerekçesi ile buna izin vermediler. Sanatçımızın bronz heykelinin yapımı bitmek üzere. Heykeli, Kuşadası'nda herkesin görebileceği bir yere dikeceğiz. Ayrıca Güvercinada Kalesi'nde düzenlediğimiz caz müzik festivaline bundan sonra 'Maffy Caz Günleri' ismini vereceğiz. Maffy bizler için unutulmaz bir değer" diye konuştu. - AYDIN

YORUMLAR
500
CAZ SANATÇISI AHMET MUVAFFAK FALAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI CAZ SANATÇISI AHMET MUVAFFAK FALAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Kruvaziyer yolcularının yeni destinasyonu Kuşadası'nda turistik çarşılar olacak Kruvaziyer yolcularının yeni destinasyonu Kuşadası'nda turistik çarşılar olacak

Ömer Günel, İstanbul, Kuşadası, Tümör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ünlü müzisyen Kuşadası'nda gözyaşları içinde toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika
21:26 8 maçtır yenilmeyen Beşiktaş, Sivas karşısında da yenilmiyor!
21:17 Son Dakika: Almanya'dan Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi desteği geldi!
21:15 Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin talihi döndü!
21:08 Ukrayna lideri Zelenskiy açıkladı: Aliyev ve Erdoğan müzakereleri organize etmeyi teklif etti
20:41 Gazeteci Çetiner Çetin hakkında yapılan iddialara yanıt verdi: Arkamdaki park Maçka Parkı değil, Ukrayna'dayım
20:34 Rusya ne kadar kayıp veriyor? Rusya devlet ajansı TASS açıkladı
20:24 Fenerbahçe taraftarları "Savaşa hayır" sloganları attı!
19:51 Ukrayna'da Türk futbolcunun çağrısı gündem oldu: Lütfen beni buradan çıkarın, Ruslar çok yakında
19:49 26 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 221 kişi vefat etti, 61 bin 764 yeni vaka tespit edildi
14:11 Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 21:36:13. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü müzisyen Kuşadası'nda gözyaşları içinde toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement