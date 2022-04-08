Ünlü sanatçı ud çalarak sahura kaldırdı - Son Dakika
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Ünlü sanatçı ud çalarak sahura kaldırdı

08.04.2022 00:57
Ünlü sanatçı ud çalarak sahura kaldırdı

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği "Sahur Devriyesi" programına katılan ünlü oyuncu Sami Çelik, davulculara uduyla eşlik etti.

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği "Sahur Devriyesi" programına katılan ünlü oyuncu Sami Çelik, davulculara uduyla eşlik etti. Bağcılarlıları uduyla sahura kaldıran ünlü sanatçı, vatandaşların isteği doğrultusunda şarkılar söyleyerek müzik ziyafeti sundu.

Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Sahur Devriyesi'nin dün geceki konuğu sanatçı Sami Çelik ile sunucu Seher Kılıç oldu. Devriye aracıyla Fatih Mahallesi'ne gelen ünlü isimler, burada davulcularla buluştu. Çelik, yanında getirdiği uduyla davulculara eşlik etti. Ud sesiyle sahura kalkan vatandaşlar, karşılarında ünlü sanatçıyı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kılıç balkonda kendilerini el sallayanlarla sohbet ederken Çelik de gelen şarkı isteklerini seslendirdi. Mini bir konser havasında geçen programda mahalle sakinleri renkli bir sahur gecesi yaşadı.

Ramazan pidesi de ikram edildi

İnternet üzerinden canlı olarak yayınlanan program yoğun ilgi gördü. Sosyal medya takipçileri Sahur Devriyesi'ne çok sayıda beğeni ve mesaj gönderdi. Apartmanlardan sepetlerini salanlara Ramazan pidesi de ikram edildi. Çok güzel bir Ramazan gecesi geçirdiklerini söyleyen Kılıç ile Çelik de organizasyondan dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

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İSTANBUL-BAĞCILAR'DA RAMAZAN DAVULCULARINA UDUYLA EŞLİK ETTİ İSTANBUL-BAĞCILAR'DA RAMAZAN DAVULCULARINA UDUYLA EŞLİK ETTİ

Bağcılar Belediyesi, Fatih Mahallesi, Sami Çelik, Ud, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ünlü sanatçı ud çalarak sahura kaldırdı - Son Dakika


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