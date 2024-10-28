Ünlü Şefler Osmaniye'yi Keşfetti - Son Dakika
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Ünlü Şefler Osmaniye'yi Keşfetti

Ünlü Şefler Osmaniye\'yi Keşfetti

Osmaniye Belediyesi'nin organizasyonuyla kente gelen şefler, Kastabala Antik Kenti ve Karatepe Kilim Dokuma Kooperatifi'ni ziyaret etti. Ayrıca 'Osmaniye yer fıstığı' hakkında bilgi alarak yer fıstığı tarlasında keşif gezisi yaptılar.

28.10.2024 13:12  Güncelleme: 13:14
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Osmaniye Belediyesi'nin organizasyonuyla kente gelen ünlü şefler " Çukurova'nın Efes'i" olarak adlandırılan Kastabala Antik Kenti ile dünyaya ün salan Karatepe Kilim Dokuma Kooperatifi'ni gezdi. Sıkma ve gözleme keyfi de yaşayan şefler daha sonra "Osmaniye yer fıstığı" tarlasında yer fıstığı hakkında bilgiler aldı.

Akdeniz'in incisi Çukurova'nın gözdesi konumunda yer alan Osmaniye, yaşanan yıkıcı depremlerin ardından ağır hasar alırken depremin izlerinin silinmesi adına göreve geldiği günden bugüne durmaksızın çalışan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kentin turizm açısından da gerekli önemi görmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla kenti gelen ünlü şefler "Çukurova'nın Efes'i" sayılan Kastabala Antik Kenti'ni gezdi. Kenti hayranlıkla gezen şefler rehber eşliğinde kent hakkında detaylı bilgiler alırken yaşadıkları anları da ölümsüzleştirmek adına hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmediler.

Şefler kilim dokuyup, ekmek yaptı

Kastabala Antik Kenti'nin ardından şeflerin gezi turunun ikinci durağı dünyaya ün salan Karatepe Kilim Dokuma Kooperatifi oldu. 1972 yılında kurulan ve halen faaliyetlerine devam eden Karatepe Kilim Kooperatifi'nin Başkanı Yüksel Cafri tarafından karşılanan şefler öğretici ustalar eşliğinde kilim dokudu. Geleneksel yöntemlerle asırlık motifler kullanılarak yapılan el dokuması kilimlerin, nar kabuğu, soğan kabuğu, ceviz ağacı yaprağı, çam kabuğu ve çeşitli bitkilerin kaynatılmasıyla elde edilen kök boya ile renklendirilen keçi yünü ipliklerle dokunduğunun bilgisini veren Cafri, şeflerin ilmek tarzı ve mesaj içeren motiflerin dokunmasında katkısı olduğundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dokunan kilimler hakkında da bilgiler alan şefler, kilimlere duydukları hayranlıklarını dile getirirken dokunan kilimlerin renk ve motiflerinin göz alıcı güzellikte olduğunu söylediler. Kooperatif içerisinde bol bol hatıra fotoğrafı da çektiren şefler, hazırlanan sıkma ve gözlemelerden de tadım yaparak gezinin keyfini çıkardılar.

Yer fıstığı hakkında bilgi aldılar

Gezi esnasında hasat edilmemiş yer fıstığı tarlasında "Osmaniye yer fıstığı" hakkında Şef Ali Küpeli tarafından bilgiler alan şefler, daha sonra fıstık tarlasında keşif gezisi yaptı. Görünen yapraklarından ziyade toprak altında bulunan kök kısımlarından inci tanesi misali salkım gibi dökülen kabuklu taze fıstıkları gören şefler tadım yaptı. Tarladan sökülen taze çiğ yer fıstığının tadına hayran kalan şefler, yine bu anları ölümsüzleştirmek adına hatıra fotoğrafı çekildiler. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünlü Şefler Osmaniye'yi Keşfetti - Son Dakika

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