Ünlü televizyon programcısı İkbal Gürpınar Düzce’de - Son Dakika
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Ünlü televizyon programcısı İkbal Gürpınar Düzce’de

Ünlü televizyon programcısı İkbal Gürpınar Düzce’de
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Ünlü TV Programcısı İkbal Gürpınar, Düzce Belediyesi’nin misafiri olarak şehre geldi.

Ünlü TV Programcısı İkbal Gürpınar, Düzce Belediyesi'nin misafiri olarak şehre geldi. Kusursuz Kafe'de kadın hayranları ile buluşan Gürpınar, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile bir araya gelerek Düzce'ye olan sevgisini paylaştı.

Sevilen TV Programcısı, Yazar İkbal Gürpınar, hayranları ile buluşmak için Düzce'ye geldi. Kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Gürpınar daha sonra Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile de bir araya geldi. Düzce Belediyesi iştirak şirketi BeLTUR şirketine bağlı şekilde hizmetlerini sürdüren Kusursuz Kafe'yi ziyaret ederek Düzce turuna başlayan Gürpınar, burada Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, hayranları ve kafenin kusursuz personelleri tarafından karşılandı. Kafenin bahçe bölümünde gerçekleşen buluşmada misafirlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan İkbal Gürpınar, dil zenginliğinin önemi üzerine kısa bir söyleşi de bulunarak, Türk Dili'ne sahip çıkılması gerektiğini örnekler vererek hayranları ile paylaştı.

Gürpınar, daha sonra Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzceli sinema oyuncusu sevilen sanatçı Nurullah Çelebi ile bir araya geldi. Gerçekleşen sohbette Düzce'yi çok sevdiğinden bahseden Gürpınar, "Ben her sene burada rafting yaparım. Sizler burada olmaktan dolayı çok şanslısınız" dedi.

Başkan Özlü, Düzce yemekleri kitabını anlattı

Başkan Özlü, sevilen sunucu Gürpınar'ı Düzce'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Düzce Yemekleri kitabı hakkında bilgiler vererek, "Bu kitaptaki yemekler, anneannemizin, halamızın, teyzemizin yaptığı yemekler. Biz bunlara Düzce yemekleri dedik. Bu kitabı hazırladık. Bu kitaptaki yemeklerin yapıldığı yer olarak da Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'ni kurduk. Orada bu yemekler yapılıyor. Hiçbiri teorik değil hepsi pratik olarak hazırlanmıştır. Bir kısmını da ben test ettim bu yemeklerin. Coğrafi işaretleri ürünlerimizde 13 tane oldu. Onlarında sayısını arttırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Gürpınar, Düzce hayranlığını paylaştı

Programın ardından Düzce değerlendirmelerine devam eden İkbal Gürpınar, doğasıyla, insanıyla, kültürüyle Düzce'nin bambaşka bir yer olduğunu ifade ederek, çok güzel işler yapıldığını gördüklerini belirti. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise ziyaret vesilesi ile Gürpınar'a teşekkür ederek, kendisine güzel bir program hazırlandığını, 3 gün boyunca Düzce'nin tarihi, doğal ve turistik alanlarını tanıtacaklarını dile getirdi.

Gürpınar'ın kadınlarla buluşması keyifli sohbet ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünlü televizyon programcısı İkbal Gürpınar Düzce’de - Son Dakika

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