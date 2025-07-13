Ünlülerden Kızılay'a Kan Bağışı Desteği - Son Dakika
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Ünlülerden Kızılay'a Kan Bağışı Desteği

Ünlülerden Kızılay\'a Kan Bağışı Desteği
13.07.2025 13:23
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Nazlı Çelik ve diğer ünlüler, Kızılay'ın kampanyasına katılarak kan bağışında bulundu.

Nazlı Çelik, Cem Öğretir, Demet Şener ve Deniz Uğur gibi aralarında oyuncuların ve haber spikerlerinin de bulunduğu ünlü isimler, Türk Kızılay'ın "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyasına kan bağışında bulunarak, sağlıklı her bireyi kan bağışçısı olmaya devam etti.

Türkiye'nin kan ihtiyacını gönüllü ve düzenli kan bağışçılarıyla karşılamak amacıyla çalışan Türk Kızılay'a ünlü isimlerden destek geldi. Ülke genelinde artan hava sıcaklıklarının her yıl olduğu gibi bu yıl da kan bağışlarını etkilemesi üzerine sorumluluk alan ünlü isimler, hasta ve yaralıların ihtiyacını karşılamak için Kızılay'a kan bağışlarken, tüm toplumu da harekete geçmeye çağırdı. Ülkemiz kan ihtiyacının kesintisiz ve gönüllü olarak karşılanabilmesi için sürdürülen 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kampanyasına destek için kamera karşısına geçen ünlü isimlerden haber spikerleri Nazlı Çelik ve Cem Öğretir, kan bağışı için ayrılan kısa bir zamanın başka bir insan için hayati önemde olabileceğine dikkat çekti. Ünlü sanatçılar Hande Subaşı, Deniz Uğur, Berk Ali Çatal, Gökberk Demirci, Tolga Güleç, Burcu Kıratlı, Demet Şener ve Taner Rumeli de hem kan verdi hem de vatandaşları kan bağışına destek olmaya çağırdı.

Kampanyaya destek veren Nazlı Çelik, "Hiç kimse başına gelmeden, hastaneye düşmeden, kanın ne kadar değerli olduğunu bilmiyor. Biz başkasına faydalı oldukça, paylaştıkça, yardımlaştıkça çoğalıyoruz" dedi.

Cem Öğretir ise "Sizlere bir çağrıda bulunmak üzere buradayım. Küçücük bir işlemle bir başkasına gerçekten candan bağlanın" ifadelerini kullandı.

Kampanyaya katılarak kan veren Hande Subaşı da "Kızılay belki de bizim en eski kurumlarımızdan biri" dedi.

Deniz Uğur, kan bağışının önemine dikkat çekerek, "Kısa sürüyor ve güvenle kan verebilirsiniz. Çok insana umut olabiliriz. Birbirimize candan bağlıyız. Bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım, olur mu?" ifadelerini kullandı.

Berk Ali Çatal ise "Unutmayın ki hepimiz birbirimize candan bağlıyız" diyerek çağrıda bulundu.

Gökberk Demirci, kan bağışının hayati önemine vurgu yaparak, "Kan bağışı gerçekten hayat kurtarır" dedi.

Tolga Güleç ise "Üniversiteli Şebnem'in de kana ihtiyacı var, lösemi hastası Mehmet'in de kana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Burcu Kıratlı ise "Bir değil, iki değil, tam üç kişinin ve belki de daha fazla kişinin hayatının kahramanı olabilirsiniz" diyerek kan bağışına destek çağrısı yaptı.

Demet Şener, kan bağışının insana verdiği manevi huzura değinerek, "Bu kadar güzel bir şey yapmak, maneviyat olarak da insana çok büyük huzur veriyor" dedi.

Taner Rumeli ise "Kızılay Kan Bağış Merkezlerine gelelim ve birbirimize candan bağlı olduğumuzu gösterelim" ifadelerini kullandı.

2025'in İlk yarısında kan bağışları yüzde 8,5 arttı

Türk Kızılay, hastanelerdeki hasta ve yaralıların kan ihtiyacını karşılamak için 18 Bölge Kan Merkezi, 69 Kan Bağış Merkezi ve yüzlerce mobil ekibiyle Türkiye genelinde kan bağışı çalışmalarını 365 gün esasıyla sürdürüyor.

Kızılay, gönüllü kan bağışçılarının desteğiyle 2025 yılının ilk altı ayında 1 milyon 489 bin 719 ünite kan bağışı alarak bir önceki yılın aynı dönemine göre kan bağışını yüzde 8,5 oranında artırdı. 2024 yılının aynı döneminde 1 milyon 373 bin 166 ünite kan bağışı alan Türk Kızılay, 2025 yılında artan gönüllü bağışçı desteğiyle ülke genelinde kan ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı sağladı. Böylece bir önceki yılın aynı dönemine göre 116 bin 553 ünite daha fazla kan bağışı alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cem Öğretir, Nazlı Çelik, Kızılay, Ünlüler, Magazin, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ünlülerden Kızılay'a Kan Bağışı Desteği - Son Dakika

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