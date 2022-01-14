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Ünsal, "Soykırım" kitabını Demirel'e hediye etti - Son Dakika

Ünsal, "Soykırım" kitabını Demirel'e hediye etti

14.01.2022 09:11
Ünsal, "Soykırım" kitabını Demirel'e hediye etti

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Aralık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Fahrettin Demirel'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Aralık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Fahrettin Demirel'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Ziyarette, Eğitimci, araştırmacı gazeteci yazar Serdar Ünsal tarafından yazılan Ermenilerin, 1919-1920 yılları arasında Iğdır ve çevresinde ve 1992 yılında Azerbaycan'ın Karabağ, Hocalı, Şuşa şehirlerinde yaptıkları soykırımın anlatıldığı "Soykırım" kitabını Aralık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Fahrettin Demirel'e hediye etti.

Soykırım kitabını hediye eden Yazar Serdar Ünsal, "Ermenilerin yaptığı zulüm ve soykırımlar Türk milleti tarafından hiçbir zaman unutulmadı ve unutulmayacak. Ermenilerin 1919-1920 yılları arasında İrevan'da, Iğdır'da yaptıkları vahşeti, Aras Nehri'ni kan gölüne çevirmelerini, eşi kocadan, anneyi yavrusundan, anne ve babayı evladından ayırmalarını, o zaman ki vahşeti yaşayanların dilinden dinleyeceğiz. Yine 1919-1920 yıllarında Iğdır ve çevresine soykırım uygulayan vahşi Ermenilerin torunlarının, Azerbaycan, Hocalı, Şuşa, Erivan ve Karabağ'da yaptıkları katliamları olayları yaşayanların dilinden okuyacaksınız. Okurken de hem hüzünlenecek hem üzüleceksiniz. Ermenilerin gerçek yüzünü bir daha görmüş olacaksınız. Yeni yetişen genç nesillere Ermenilerin gerçek yüzünü, sözde "Soykırım" yalanını anlatmalıyız. Türk Milleti, gençliği Ermenilerin yıllardan beri ne kadar Türk düşmanı olduğunu Türk'ün yaşadığı topraklarda gözü olduğunu bilmeli öğrenmelidir. Azerbaycan'a yaptığı son saldırılarda göz önündedir. Çok şükür işgal altında ki Karabağ kurtarıldı ve Ermenilere gereken ders verildi. Yaşadığımız bölgelerde büyük acılar yaşanmıştır. Bu acıyı yaşayanların dilinden Ermeniler özellikle yirminci asırda Anadolu ve Kafkaslardaki Türk nüfusa karşı birçok vahşi katliamlar yapmış, göçe zorlanmış, Türk coğrafyasında bulunan tarihi yapıları bile ortadan kaldırarak, Rusların kendilerine armağan ettiği Revan Hanlığı topraklarını kadim Ermeni yurduymuş gibi yüzsüzce tüm dünyaya sunmuştur. Üstelik kendi yaptıkları soykırımları görmezden gelip,"Türkler bize soykırım yaptı" iddiasıyla dünya kamuoyunu meşgul etmiş ve etmeye devam etmektedirler. Bu kitapta; Ermeni propagandalarının ne kadar gerçek dışı olduğunu göreceksiniz. Ayrıca geçtiğimiz asrın başlarında ve sonlarında hem Türkiye hem de Azerbaycan'ın muhtelif bölgelerine göç etmek zorunda kalan tanıkların tüyler ürperten hikayelerini ilk ağızdan dinleyeceksiniz" dedi.

Aralık İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahrettin Demirel ise, "Bir eğitimci olarak çalışmalarınızı takip ediyorum. Başarılı çalışmalarınız var. Tebrik ederim. Bu tarihi konuları belgeler ve yaşayan insanların dilinden anlatmanız gençlerimizi aydınlatacaktır. Benim dedelerim, nenelerim de Ermeni mezalimine uğramıştır. Iğdır'da yaşayan nüfusun yüzde 80'inin dede ve ninesi Ermeni mezalimini görmüştür. Her aileden en az 2 şehit vardır. Ermeniler 1915-20 yılları arasında Anadolu'da Azerbaycan'da 1992 yılında yine Azerbaycan'da Hocalı'da yaptıkları ortadadır. Ermeniler, sözde yalanlarına Avrupalıyı inandırmaya çalışıyorlar. Ermeniler Iğdır'da da katliam yapmışlardır. Türk Milleti asil bir millettir kimseye soykırım yapmamıştır. Soykırımı yapanlar yalanlara sığınan Ermenilerdir. Iğdır'da Oba, Hakmehmet, Koçkıran ve Gedikli köylerinde katliam yapmışlardır" şeklinde konuştu. - IĞDIR

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Azerbaycan, Soykırım, Aralık, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ünsal, 'Soykırım' kitabını Demirel'e hediye etti - Son Dakika


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