Unutamayacakları bir gün geçirdiler - Son Dakika

Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Düzce Belediyesi, huzurevi sakinlerini çocuk kulübünde ağırlayarak dolu dolu bir gün geçirmelerini sağladı. Huzurevi sakinleri düzenlenen programda unutulmaz anlar yaşadı.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Çocuk Kulübü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 'Yaşlılara Saygı Haftası' dolayısıyla düzenledikleri bir dizi etkinlikle huzurevi sakinlerini ağırladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç ve Çocuk Kulübü Müdürü Sevinç Carım tarafından samimiyetle karşılanan Huzurevi sakinleri ilk olarak Çocuk Kulübü sinema salonuna alındı. Gençlik dönemlerinde hayranlıkla izledikleri başrollerini Münir Özkul ile Adile Naşit'in oynadığı 'Neşeli Günler' sinema filmini kahkahalar içinde izleyen yaşlı bireylerin, sinema etkinliğinden memnun oldukları yüzlerinden okundu.

Gönüllerince eğlendiler

Sinema filminin ardından Çocuk Kulübünün etkinlik salonuna geçen huzurevi sakinleri birbirinden lezzetli ikramlarla karşılandı. İkramların ardından Çocuk Kulübünde eğitim veren eğitimcilerin müzik ziyafeti başladı. Türk sanat müziği parçalarına eşlik eden huzurevi sakinleri, hareketli parçaların çalmasıyla soluğu sahnede aldı. Gönüllerince oynayan yaşlılar, programı düzenleyen müdürlük personelini sahneye davet ederek oyunlarına kattı.

Müzikal tiyatro beğenildi

Huzurevinde evlenen çiftin dansları da katılanlar tarafından alkışlarla karşılanırken Çocuk Kulübü Yıldızlar anasınıfı öğrencileri de oynadıkları ' Üsküdar'a Gider İken' müzikal tiyatro oyunuyla büyük beğeni aldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün hediyelerinin takdim edilmesinin ardından yaşlı bireyler için düzenlenen program sona erdi.

Programa katılan huzurevi sakinleri, Düzce Belediyesine teşekkür ederek çok mutlu olduklarını dile getirdi. - DÜZCE