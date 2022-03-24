Unutamayacakları bir gün geçirdiler - Son Dakika
Üye Girişi

Unutamayacakları bir gün geçirdiler

24.03.2022 12:22
Unutamayacakları bir gün geçirdiler

Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Düzce Belediyesi, huzurevi sakinlerini çocuk kulübünde ağırlayarak dolu dolu bir gün geçirmelerini sağladı.

Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Düzce Belediyesi, huzurevi sakinlerini çocuk kulübünde ağırlayarak dolu dolu bir gün geçirmelerini sağladı. Huzurevi sakinleri düzenlenen programda unutulmaz anlar yaşadı.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Çocuk Kulübü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 'Yaşlılara Saygı Haftası' dolayısıyla düzenledikleri bir dizi etkinlikle huzurevi sakinlerini ağırladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç ve Çocuk Kulübü Müdürü Sevinç Carım tarafından samimiyetle karşılanan Huzurevi sakinleri ilk olarak Çocuk Kulübü sinema salonuna alındı. Gençlik dönemlerinde hayranlıkla izledikleri başrollerini Münir Özkul ile Adile Naşit'in oynadığı 'Neşeli Günler' sinema filmini kahkahalar içinde izleyen yaşlı bireylerin, sinema etkinliğinden memnun oldukları yüzlerinden okundu.

Gönüllerince eğlendiler

Sinema filminin ardından Çocuk Kulübünün etkinlik salonuna geçen huzurevi sakinleri birbirinden lezzetli ikramlarla karşılandı. İkramların ardından Çocuk Kulübünde eğitim veren eğitimcilerin müzik ziyafeti başladı. Türk sanat müziği parçalarına eşlik eden huzurevi sakinleri, hareketli parçaların çalmasıyla soluğu sahnede aldı. Gönüllerince oynayan yaşlılar, programı düzenleyen müdürlük personelini sahneye davet ederek oyunlarına kattı.

Müzikal tiyatro beğenildi

Huzurevinde evlenen çiftin dansları da katılanlar tarafından alkışlarla karşılanırken Çocuk Kulübü Yıldızlar anasınıfı öğrencileri de oynadıkları ' Üsküdar'a Gider İken' müzikal tiyatro oyunuyla büyük beğeni aldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün hediyelerinin takdim edilmesinin ardından yaşlı bireyler için düzenlenen program sona erdi.

Programa katılan huzurevi sakinleri, Düzce Belediyesine teşekkür ederek çok mutlu olduklarını dile getirdi. - DÜZCE

Unutamayacakları bir gün geçirdiler
Unutamayacakları bir gün geçirdiler
Unutamayacakları bir gün geçirdiler
Unutamayacakları bir gün geçirdiler
Unutamayacakları bir gün geçirdiler
Unutamayacakları bir gün geçirdiler

YORUMLAR
500
Düzce'de huzurevi sakinleri tiyatro ve sporla sosyalleşiyor Düzce'de huzurevi sakinleri tiyatro ve sporla sosyalleşiyor Düzce'de huzurevi sakinleri, kurum müdürleri ve gazetecilerle bocce oynadı Düzce'de huzurevi sakinleri, kurum müdürleri ve gazetecilerle bocce oynadı

Düzce Belediyesi, Huzurevi, Düzce, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Unutamayacakları bir gün geçirdiler - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Survivor All Star'a bir yarışmacı daha veda etti!
11:55 Sevgili şiddeti bir can daha aldı! Doğum gününü kutladığı kız arkadaşını iple boğarak öldürdü
11:46 Kılıçdaroğlu'ndan "6 benzemez" tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!
11:36 Gram altının fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:33 24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
11:32 Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikalarına inceleme başlattı!
11:24 Türkiye Samsunlu iki kardeşin vurgununu konuşuyor! 16 milyar TL'yi hesaplarına aktaran kardeşler nasıl yakalandı, onları ne ele verdi?
11:22 Şeyma Subaşı tek başına tavla oynayıp, paylaşınca alay konusu oldu
11:21 Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar!
11:08 Lokanta işletmecisi Ömer Ercan: 150 liraya et alıp 30 liraya satamıyoruz, o yüzden et döneri menüden kaldırdık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 12:29:32. #1.11#
SON DAKİKA: Unutamayacakları bir gün geçirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement