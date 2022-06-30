Unutulmaya yüz tutan mesleğin ustası çırak bulamamaktan yakınıyor - Son Dakika
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Unutulmaya yüz tutan mesleğin ustası çırak bulamamaktan yakınıyor

30.06.2022 00:59
Unutulmaya yüz tutan mesleğin ustası çırak bulamamaktan yakınıyor

Eskişehir'de mesleğinin son temsilcilerinden biri olarak hizmet veren daktilo tamircisi Günay Sevinç, 50 yıldır daktiloları hayata döndürüyor.

Eskişehir'de mesleğinin son temsilcilerinden biri olarak hizmet veren daktilo tamircisi Günay Sevinç, 50 yıldır daktiloları hayata döndürüyor.

Dünya genelinde 19 ve 20'nci yüzyıllarda yazı yazmak için en çok kullanılan alet olan daktilo, teknolojinin hızla gelişmesiyle kullanım amacını yitirdi. Kullanımı yaygınlaşan bilgisayar ve yazıcı sistemleriyle birlikte tarihe karışan daktilolar, beraberinde daktilo tamirciliği mesleğini de bitme noktasına getirdi. 50 yıldır daktilo tamiri yapan mesleğin son temsilcilerinden Günay Sevinç, yetiştirmek için çırak bulamadıklarını söyledi. Yarım asırlık usta Sevinç, antikacılar ve koleksiyonerlerin, satın aldıkları daktiloları tamir ettirecek usta bulmakta zorlandığını kaydetti.

"Kimse yapmak istemiyor, 'ben uğraşamam, zor iş' diyerek bırakıyorlar"

Mesleğe yetiştirmek için çırak bulmakta güçlük çektiğini belirten Günay Sevinç, "Yıllardır bu işi yaptığımız için artık bize zor gelmiyor. Yazıcı tamir ediyormuş gibi geliyor. Şu anda antika daktilo olarak geçiyor. Antika işlerine merak saldılar. Bu yüzden tamir için geliyor ve biz de yapıyoruz. Şu anda 60 seneden aşağıya daktilo yok. Genelde 100 senenin üzerinde oluyor. Başka makineden diğerine aktarma yapıyoruz. Şu anda piyasada parça yok. Mekanik bazlı arıza yapmaz. Zaten nasıl çalıştığını bilmek lazım. Bir makinenin nasıl çalıştığını biliyorsan tamiri de kolaydır. Onu bildiğimiz için zor gelmiyor. Kimse yapmak istemiyor. Öğrettiğimiz adam 'bana ne' diyor artık. 'Ben uğraşamam, zor iş' diyerek bırakıyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Unutulmaya yüz tutan mesleğin ustası çırak bulamamaktan yakınıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Unutulmaya yüz tutan mesleğin ustası çırak bulamamaktan yakınıyor - Son Dakika
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