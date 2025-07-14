Ünverdi'den 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
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Ünverdi'den 15 Temmuz mesajı

Ünverdi\'den 15 Temmuz mesajı
14.07.2025 11:05
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Tüm dünya bir araya gelse Aziz Türk Milletine pranga vuramaz, demokrasi ve özgürlüğünü elinden alamaz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Tüm dünya bir araya gelse Aziz Türk Milletine pranga vuramaz, demokrasi ve özgürlüğünü elinden alamaz" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un ülkemiz için önemli bir dönüm noktası olduğunu ve kahramanlık destanı olarak tarihe geçtiğini belirten Adnan Ünverdi, "Aziz milletimiz, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında tek yürek olmuş ve hain terör örgütü FETÖ/PDY'yi tarihin karanlık sayfalarına gömmüştür. O gece memleketimizin her köşesinde kadını erkeği, genci yaşlısıyla büyük bir destan yazılmıştır. Gazi şehrin evlatları da demokrasimizi yıkmak, yarınlarımızı çalmak isteyenlere karşı tereddüt etmeden sokaklara ve meydanlara çıkarak büyük bir direniş göstermiştir. Dosta güven düşmana kaygı veren bu destansı mücadele, ülkemiz üzerinde hain emelleri olan tüm mihraklara karşı da en büyük mesaj ve ders olmuştur. Canını hiçe sayarak tankın üstüne yürüyen bir millete hiç kimsenin gücü yetmez; yeter ki bir ve beraber olalım. Tüm dünyanın adeta diken üstünde olduğu sosyal, ekonomik ve jeopolitik gelişmeler, krizler, gerilimler ve savaşlar karşısında ülke olarak her duruma hazırlıklı olmak, bireyler olarak da kardeşliğimizden taviz vermeden sımsıkı kenetlenmek durumundayız. Komşu ülkeler ve bölgemizde yaşanan sorunlar ve çatışmalar karşısında, Şanlı Mehmetçiğimiz ve güvenlik güçlerimizin büyük özverisiyle ülkemiz bu kritik bölgede istikrarın teminatı ve kalesi olarak dimdik ayaktadır. Kültürel geçmişi, devlet geleneği ve gücüyle ülkemiz, savaş ve kritik coğrafyalardaki gerilimlerin çözümü ve sulh için de bir umut ve buluşma noktası haline gelmiştir. Bu doğrultuda, bizler de ülkemizin gelişmesi, daha güzel yarınların inşası için çalışmaya, aziz şehitlerimizin hatıralarına ve canları pahasına emanet ettikleri cennet vatanımıza her daim sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün dokuzuncu yılında, milletimizin bekası ve cennet vatanımız için canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Şehit ve gazilerimizin ailelerine saygı ve şükranlarımı iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünverdi'den 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

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