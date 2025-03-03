Ünye Belediyesi Gönül Sofrası\'nda Binlerce Vatandaş İftarını Açtı

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Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından kurulan gönül sofrasında binlerce vatandaş hep birlikte iftarını açıyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına ulaşmanın sevincini, mutluluğunu ve bereketini yaşıyoruz" dedi.

Ünye Belediyesi Ramazan ayı boyunca hizmet vereceği gönül sofrasını Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonuna kurdu. Ünye Belediyesi Aşevi'nde üretilen yemekler, iftarını gönül sofrasında açmak isteyen vatandaşlara sıcak bir şekilde ulaştırılarak dağıtımı gerçekleştiriliyor. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen toplu iftar organizasyonunda, günlük 2 bin kişilik yemek dağıtılıyor. İftarını Gönül Sofrası'nda açmak isteyen vatandaşlar bir araya geliyor.

Vatandaşların yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği iftar sofrasına eşlik eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazan ayına erişmenin hep birlikte mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Tabii Ramazan ayı demek Kur'an demek, ibadet demek, birlik demek, paylaşmak demek, kardeşlik demek. Biz de onun güzel bir örneğini hep birlikte hem burada yaşıyoruz, hem de hayatımıza yansıtıyoruz. Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Cenab-ı Allah Ramazan ayının bu bereketini sofralarımıza yansıtsın. Huzuru kalbimize yansısın. İmanı dualarımıza, gönüllerimize yansıtsın. Dualarımızla beraber tuttuğumuz oruçlarımız kabul ve makbul olsun" diye konuştu.

Okunan ilahi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Vatandaşlar ezanla birlikte oruçlarını açtı. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı iftar sonrası vatandaşlarla sohbet etti. - ORDU