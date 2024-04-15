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Ünye Belediyesi Sosyal Tesisleri, 9 günlük Ramazan bayramı tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yaptıkları yenilikler ile vatandaşların keyifli bir tatil geçirdiklerini söyledi.

Ünye, Ramazan bayramında binlerce vatandaşı ağırladı. Bayramın 9 günlük tatille birleştirilmesi nedeniyle gurbetteki vatandaşlar Ünye'ye gelerek sevdikleriyle hasret giderdi. Ünye Belediyesi sosyal tesisleri Ramazan bayramının ikinci gününden itibaren hizmet vermeye başladı. Atatürk Parkı, Tilla Kafe, binicilik tesisleri ve Asarkaya Kent Ormanı vatandaşların ziyaret ettiği yerlerinden oldu.

Bayram tatili süresince Ünye'de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Milletimizin emanetini en güzel şekilde taşıyarak, yine milletimizin hizmetine sunduk. Özellikle sosyal tesislerimizde yaptığımız yenilikler ve ilavelerle tesislerimiz Karadeniz Bölgesi'nde 1 numara oldu. Bayram tatilinin 9 gün olması, hem yurt genelinde hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Ünye'ye gelmesine vesile oldu. Bu süreçte biz de Ünye Belediyesi olarak tüm ekibimizle birlikte vatandaşlarımızın tatilini en güzel şekilde geçirmeleri için gayret gösterdik. Tatil süresince herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Vatandaşlarımızın tatil bitiminde tesislerimizden ve şehrimizden memnun kalarak ayrılmaları bizleri de ziyadesiyle memnun etti. İnşallah yaz tatilinde de bu memnuniyetin artması için gayret edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu. - ORDU