Ünye'de binlerce kişi Turgay Başyayla konserinde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Ünye'de binlerce kişi Turgay Başyayla konserinde buluştu

17.07.2022 09:44

Ünye'de binlerce kişi Turgay Başyayla konserinde buluştu Ordu'nun Ünye ilçesinde Türk Halk Müziği'nin sevilen seslerinden Turgay Başyayla, Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen 21.Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ünye'de binlerce kişi Turgay Başyayla konserinde buluştu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde Türk Halk Müziği'nin sevilen seslerinden Turgay Başyayla, Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen 21.Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Birbirinden farklı eserleri ve yöresel türkülerinin yanı sıra sahnede söylediği Karadeniz şarkılarıyla gerçekleştirdiği horon gösterisiyle geceye damga vuran Başyayla, binlerce hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

"Ünye Karadeniz'de bir cennet"

Ünye'nin yöresel ve kültürel anlamda insanlarının gurur duyulacak bir ilçe olduğunu konserde ifade eden Türk Halk Müziği Sanatçısı Turgay Başyayla, "Ben malumunuz Ünye'yi çok seviyorum. Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen Motofest festivalleri nedeniyle yeniden buraya geldik. Ünye adeta yeryüzündeki cennet diyebiliriz. Bu şehir sakinleri, sahipleriyle gurur duyulacak bir ilçedir. En farklısı olarak Karadeniz Bölgesinde turizmin merkezi diyebiliriz. Yine burada önümüzdeki aylar içerisinde buranın yöresine ait yemekleri hanımefendileriyle birlikte tanıtma fırsatımız olacak. Yani biz Ünye ile hem dem olmaya, hem hal olmaya büyük bir mutlulukla devam ediyoruz" dedi.

Düzenlenen 21.Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nde Türk Halk Müziği Sanatçısı Turgay Başyayla'ya coşkusundan dolayı teşekkür eden Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel, "Tam anlamıyla bu gece Turgay bey bizlere güzel bir gece yaşattılar. Kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yine konserlerimizde onları burada ağırlamaktan mutluluk duyarız" diye konuştu.

Konser sonunda Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel ve Orhan Gürel, Türk Halk Müziği Sanatçısı Turgay Başyayla'ya çiçek takdim ederken, vatandaşlar ise sahne sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Turgay Başyayla, Başyayla, Ünye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ünye'de binlerce kişi Turgay Başyayla konserinde buluştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:26 AK Parti "Yüz Yüze 100 Gün" konseptiyle sahaya iniyor! Her semtte vatandaşla buluşma programı hazırlanacak
09:25 KYK borçlusu gençlerin gözü kulağı Kabine toplantısına çevrildi! Düzenlemenin detayları yarın açıklanacak
09:22 Sibel Can konserinde olay çıktı! Sahneye çıkmak isteyen belediye başkanına güvenliklerin izin vermemesi sonucu tansiyon yükseldi
09:09 "Tehlikeli madde" taşıyan Ukrayna firmasının kargo uçağı, Yunanistan'a düştü! Çok sayıda patlama sesi sonrası yangın başladı
08:22 Freni boşalan kamyon, 9 araca çarptı! Hurdaya dönen araçlarını gören sürücüler şok yaşadılar
08:16 Kayseri'de feci trafik kazası! Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı
00:33 Doktorun "kalk git" dediğini iddia eden kadın, evinin banyosunda doğum yaptı
23:47 İngiltere'nin Türkiye'ye göçmen gönderme planıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Erdoğan bunu yapamaz
23:13 Vatandaş, otoyola düşen Türk bayrağını yerden alabilmek için canını tehlikeye attı
22:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa lideri Macron görüştü! İstanbul'da Koordinasyon Merkezi kurulması ele alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 10:03:00. #1.13#
SON DAKİKA: Ünye'de binlerce kişi Turgay Başyayla konserinde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement