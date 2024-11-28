Ünye'de Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
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Ünye'de Kan Bağışı Kampanyası

Mustafa Rakım Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kampanyada 261 ünite kan toplandı.

28.11.2024 19:08
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Lisede düzenlenen kampanya ile 261 ünite kan toplandı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde, Mustafa Rakım Anadolu Lisesi okul idarecileri, öğretmen ve öğrencileri tarafından 'Birbirimize candan bağlıyız' sloganı ile ilk kez düzenlenen kan bağışı kampanyasında 261 ünite kan toplandı.

Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi ve Türk Kızılay Ünye Şubesi gönüllüleri tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına kamu, kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Azalan kan stoklarına destek olmak için okulun spor salonunda düzenlenen programda bir günde 261 ünite kan toplandı.

"Okul olarak ilk kez kan bağışı programı düzenledik"

Mustafa Rakım Anadolu Lisesi olarak bu yıl ilk kez öğrencileriyle kan bağışı kampanyası düzenlediklerini ifade eden Okul Müdürü Üzeyir Hatipoğlu, "Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi olarak bizler Kızılay ile birlikte iş birliği çerçevesinde öğrencilerimizin sosyal etkinlikler amacıyla bir program düzenledik. Bizim buradaki amacımız insanlarımıza faydalı olmaktır. Burada hem öğrencilerimiz kan bağışıyla ilgili duyarlılığı öğrenecekler hem de insanlarımıza faydalı olacaklardır. Ünye'de kan bağışıyla ilgili etkinlikler gerçekten çok güzel gidiyor. Okullarımızın bu çalışmalarla ilgili olarak ilerleyişi var. Biz Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi olarak ilk kez böyle bir kampanyanın içerisinde yer alıyoruz. Buda bizim için güzel bir durum oldu" dedi.

"Öğrencilerimizin duyarlılığı bizleri mutlu etti"

Öğrencilerin kan bağışına destek vermek için iyi bir mücadele verdiğini ifade eden Hatipoğlu, "Öğrencilerimiz sahada ve bu kampanya ile ilgili güzel bir mücadele verdiler. Kan vermek isteyen vatandaşlarımızı buraya yönlendirmeye çalışıyorlar. Burada en azından kan bağışının önemini insanlarımızın hafızalarına yerleştirebildiysek ne mutlu bize. Burada kan bağışımız aslında 500 sayısını bulmaktı. Ama öğrencilerimizin çalışmalarına istinaden bu kadar verilen bağışa duyarlılık gerçekten okul olarak bizleri de mutlu etti" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Sağlık, Eğitim, Yerel, Spor, Ünye, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ünye'de Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika

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