Uraloğlu'ndan Kalkınma Yolu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdukadir Uraloğlu, "Bırakın kriz zamanlarını, normal zamanda bile alternatif güzergahlarınızın olması lazım. Bu anlamda biz Kalkınma Yolu'nu hayata geçirdiğimizde Hürmüz'deki yük azalmış olacaktır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdukadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında Kalkınma Yolu'na ilişkin konuştu. Uraloğlu, "Biz bugün Kalkınma Yolu'nu bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı dünyanın gündemine bu kadar oturmamış olurdu. Dolayısıyla bize ve dünyaya mutlaka alternatif güzergahlar lazım. Bırakın kriz zamanlarını, normal zamanda bile alternatif güzergahlarınızın olması lazım. Bu anlamda biz Kalkınma Yolu'nu hayata geçirdiğimizde Hürmüz'deki yük azalmış olacaktır" ifadelerini kullandı.