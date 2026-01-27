Sma Hastası Sinoplu Uras Bebek İçin Destek Nöbeti CHP İl Başkanlığı'nda... Belediye Başkanı Gürbüz: Siz Varsanız Uras Bebek Yaşayacak - Son Dakika
Sma Hastası Sinoplu Uras Bebek İçin Destek Nöbeti CHP İl Başkanlığı'nda... Belediye Başkanı Gürbüz: Siz Varsanız Uras Bebek Yaşayacak

27.01.2026 16:30  Güncelleme: 17:49
SMA Tip-1 hastası Sinoplu Uras Çağrı bebek için başlatılan destek kampanyası, halkın ve siyasi partilerin katılımıyla sürüyor. Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, hayırsever vatandaşların katkısını beklediklerini vurguladı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - SMA Tip-1 hastası Sinoplu Uras Çağrı bebek için valilik onaylı kampanya sürüyor. Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "dayanışmanın yaşatacağını" belirterek, "Hayırsever vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Büyük harf, küçük harf fark etmeksizin Uras yazıp 5739'a gönderdiklerinde katkı verirler. Fitre ve zekatlarını verebilirler. Siz varsanız Uras bebek yaşayacak" dedi.

SMA Tip-1 hastası Sinoplu Uras Çağrı bebek için sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin Uğur Mumcu Meydanı'nda tuttuğu destek nöbetini bugün CHP Sinop İl Başkanlığı devraldı. Destek nöbetine birçok vatandaş katılarak Uras Çağrı için bağış yaptı.

Destek nöbetinde konuşan Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, "Çağrımız üzerine 30 farklı kuruluş 30 gün boyunca her gün kendi nöbetlerini tutma sözü verdiler. Bu hafta Türkiye İşçi Partisi ile başladık. Bugün CHP stand nöbetinde ve izlediğimiz kadarıyla da son derece verimli bir nöbet geliştiriyorlar. Bu hafta AK Parti'ye varıncaya kadar MHP, Anahtar Parti ve İYİ Parti ile devam edecek bir nöbet var" dedi.

"Umuyorum Uras Çağrı bebeğimiz yaşam savaşını kazanacak"

CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya da SMA ilaçlarının SGK ödemesi kapsamına alınmasını dilediklerini bildirerek, "Siyasi partiler olarak nöbet sırası bizde. İlçelerimizden dekontlar gelmeye devam ediyor. Biz de aileye Cengiz başkanımız aracılığıyla ulaştırıyoruz. Buraya katılan, yoldan geçen vatandaşlarımızın, partililerimizin de standı ziyaretiyle beraber yoğun bir kampanya süreci götürüyoruz. Umuyorum en kısa sürede Uras Çağrı Çelik bebeğimiz yaşam savaşını kazanacak ve hayata dört elle bir kez daha tutunacak" diye konuştu.

"Dayanışma yaşatır"

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ise, Uras Çağrı bebek için dayanışma gösterenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"30 tane demokratik kitle örgütü, siyasi partiler, dernekler, sendikalar, sivil toplum örgütleri bir araya gelerek nöbetleşe bu standda yağmur çamur, kar kış demeden bekliyorlar. Sinop'tan Uras çağrı bebek gibi bebeklerimizi yaşatmak isteyen hayırsever vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Dayanışma yaşatır. Büyük harf, küçük harf fark etmeksizin Uras yazıp 5739'a gönderdiklerinde, SMS attıklarında yine katkı verirler. Ramazan fitre ve zekatların verildiği bir ay. Fitre ve zekatlarını verebilirler. Siz varsanız Uras bebek yaşayacak."

Kaynak: ANKA

