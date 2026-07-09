Ürdün tarafından yapılan açıklamada, İran tarafından fırlatılan 8 füzenin düşürüldüğü açıkladı.
Ürdün, İran'ın son saldırılarına yönelik açıklama yaptı. İran tarafından fırlatılan 8 füzenin düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, herhangi bir can kaybının ya da maddi hasarın kaydedilmediği aktarıldı.
İran, Kuveyt ve Bahreyn'in ardından ABD saldırılarına misilleme olarak Katar'ı da hedef almıştı. - AMMAN
Son Dakika › Yerel › Ürdün, İran'ın Füze Saldırısını Önledi - Son Dakika
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