Ürdün, İran'ın Füze Saldırısını Önledi - Son Dakika
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Ürdün, İran'ın Füze Saldırısını Önledi

09.07.2026 14:50
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Ürdün, İran tarafından fırlatılan 8 füzenin düşürüldüğünü açıkladı, can kaybı yok.

Ürdün tarafından yapılan açıklamada, İran tarafından fırlatılan 8 füzenin düşürüldüğü açıkladı.

Ürdün, İran'ın son saldırılarına yönelik açıklama yaptı. İran tarafından fırlatılan 8 füzenin düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, herhangi bir can kaybının ya da maddi hasarın kaydedilmediği aktarıldı.

İran, Kuveyt ve Bahreyn'in ardından ABD saldırılarına misilleme olarak Katar'ı da hedef almıştı. - AMMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ürdün, İran'ın Füze Saldırısını Önledi - Son Dakika

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