Yerel

Samsun'un Terme ilçesinde bir üreticinin fındığının randımanı düşük olması nedeniyle satın alınmadı. Olaya tepki gösteren üretici fındığını sokağa döktü.

Karadeniz fındığını vuran kahverengi kokarca zararlısı fındıkta randıman düşüklüğüne sebep oluyor. Samsun'un Terme ilçesinde de kokarca zararlısından dolayı bir üreticinin randımanı düşük olan fındığı zahireciler tarafından satın alınmadı. Duruma tepki gösteren üretici, fındık çuvalını sokağa dökerek sitemini gösterdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay cep telefonu kameralarıyla kayda alındı. Üreticinin bölgeden uzaklaşmasının ardından fındık tüccarları tarafından yoldaki fındık tekrar çuvallandı. - SAMSUN